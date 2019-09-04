面對秋冬高麗菜產銷問題 農業界：總量管制才能治本

2019-09-04 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



高麗菜超種，農委會首度發出「紫色」種苗超種警示燈號。農糧署8月1日開始推動高麗菜登記制度，但推估目前僅五、六成登記。農會指出，目前只有被動登記，問題還是會一再發生；農民表示，產銷失衡的問題是登記制度未落實，提高耕鋤補助，對解決產銷失衡幫助有限。

農糧署的高麗菜登記制度，登記的農民除可領有機質肥料補貼，未來產量過剩時，將優先媒合加工廠或通路商，以每公斤六元以上價格向農民收購。若仍失衡，有每公頃有10萬元的耕鋤補貼，每名農民最多可登記兩公頃，還可依農會勘查的實際種植面積，每公頃最多可申請有機質肥料補助3萬元。但農糧署推估，目前約有五、六成登記。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，當發生產銷失衡，有登記的農民政府會補貼處理，沒登記的農民就要自負盈虧。

中華民國農會總幹事張永成表示，登記是被動式的，數字也無法精確，政府的積極的控管在哪裡？源頭種苗控管方法沒錯，但沒有總量管制，就算登記，問題還是會周而復始的發生。

張永成舉例，台灣農民平均耕地面積僅0.8公頃，極少部分的地主有2公頃的土地，因此，若一位農民承租耕種20公頃的高麗菜，地主可能有數十個人，承租時就請地主去辦種植登記，還是能把這耕種的20公頃高麗菜土地全都做了登記，這樣對於高麗菜減量耕種是否有幫助，一旦產銷失衡，卻都有補助，這是制度上的盲點。

雲林菜農林佳新表示，他不看好今年秋冬的高麗菜價格，因此今年要改種別的作物，不種高麗菜了。他認為，目前採取登記制度無法落實，且高麗菜也不需要這些有機肥料，提高耕鋤補助，對解決產銷失衡幫助有限。