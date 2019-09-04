影／屈公病中和區再增一例 為今年首起本土群聚

2019-09-04 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



屈公病再添一例。繼7月26日新北市土城區首例本土屈公病，及8月26日中和區一例後，衛福部疾病管制署今公布新增1例本土屈公病病例，為中和區福南里60多歲女性，近期未出國，曾於住家附近國強嶺步道活動，於8月23日出現發燒、關節痛等症狀就醫，經兩次採檢抗體陽性而確診。

疾管署表示，此為今年第三例本土屈公病，由於個案研判於國強嶺步道感染，與上月26日另一中和個案相似，為今年國內首起屈公病本土群聚。

疾管署副署長羅一鈞表示，該個案住中和區福南里南勢角地區，於8月23日出現發燒、關節痛等症狀，原誤以為感冒而就醫，但因症狀持續且8月29日出現紅疹，至醫院就醫後通報屈公病，經8月29、9月3日兩次採檢抗體為陽性而確診。目前個案症狀已緩解，接觸者均無疑似症狀。

羅一鈞說，經衛生單位調查，此個案與8月26日公布之中和區內南里個案相鄰，因兩人發病前都曾前往國強嶺步道活動，且發病日僅相隔一天，研判於國強嶺步道感染的可能性較高，故為今年國內首起屈公病本土群聚。

羅一鈞說，屈公病主要傳染途徑經由白線、埃及斑蚊等病媒蚊傳染，由於鄰近里皆為中和南勢角地區，衛生單位已針對兩名個案之住家、活動地周邊進行孳生源清除及緊急噴藥；此外，已於8月30日起將國強嶺的八條步道及周邊環境列為管制區並進行噴藥，並告知中和區醫療院所加強通報。此外，也提醒民眾，應配合政府防治措施切勿破壞封鎖線或擅闖管制區，違者依傳染病防治法第67條，最高可處新台幣30萬元罰鍰。