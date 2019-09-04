中和又增1例本土屈公病 國強嶺8步道緊急封鎖

2019-09-04 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市中和區再增1例屈公病例，中和區福南里67歲女23日出現發燒、關節骨頭痛等症狀，當日就醫診斷為感冒，29日再度就醫，則通報疑似屈公病確診，目前症狀已減緩在家休養，接觸者無症狀。新北市衛生局調查，案2與26日確診的案1住在隔壁里，都曾到住家附近的國強嶺步道活動，且發病日相近，研判共同在國強嶺步道感染。

新北市衛生局表示，67歲女為第2例病例，潛伏期間無國外旅遊史，為本土病例，且疫調顯示，與26日確診的家住中和區內南里61歲女，不僅住在隔壁里，且都曾到住家附近的國強嶺步道活動，且發病日分別為22日、23日，研判兩人先前共同在國強嶺步道感染，目前已針對案2住家全棟環境孳清與噴消，並將安排案2住家周圍半徑50公尺，逐戶入內孳清與噴消。

新北市衛生局長陳潤秋指出，26日案1確診後，已迅速針對頂南里、正南里、內南里、福南里、華新里及國強嶺步道與周邊環境，進行區塊噴消並動員孳清，同時在步道入口處立告示牌提醒民眾留意。