25歲女工作認真卻總是出錯挨罵 注意力缺失症作怪

2019-09-04 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



25歲的張小姐工作認真，卻經常無法在時間內完成工作，也常常出錯，受到長官及同事責備，讓她相當氣餒、焦慮，甚至害怕上班，但也察覺自己可能生病了，於是到醫院求診，經醫師診斷發現患有「成人注意力缺失症」，服用藥物一周後，鄭小姐的專注力明顯改善，工作也順利上軌。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科主任王明鈺表示，張小姐在工作上無法持續專心，詳細詢問後發現，「她小時候其實就容易發呆、分心、粗心，忘東忘西，只是因為在課堂上不吵不鬧，所以沒有被師長發現。」進一步排除其它可能造成專注力缺失的原因，如癲癬、內分泌、憂鬱症、躁鬱症等，確診是「成人注意力缺失症」(Attention Deficit Disorder 簡稱ADD)。

王明鈺指出，根據臨床統計，兒童患有注意力缺失症的比例，在台灣約為5%左右，大約有一半的患者到成人症狀仍持續，盛行率約為2至3%。如上述的鄭小姐，小時候容易「發呆，常做白日夢、忘東忘西」，但因為不吵不鬧很容易被忽略，家人可能認為她還小「少一根筋、長大就會好。」但是長大後卻會造成注意力不集中，嚴重影響工作表現。

王明鈺說，注意力缺失症依年紀分為「注意力缺失過動症」(ADHD) 與「成人注意力缺失症」(ADD)，兩者差異在於「過動」，兒童時期明顯的症狀就是坐不住、跑來跑去、愛講話等，但隨著青春期過後會慢慢改善，但專注力不好是成人期最容易殘留的症狀，也是影響生活的最大因素。

王明鈺表示，「成人注意力缺失症」屬於神經發展疾患，大腦前額葉活性不足，容易造成分心。可透過給予患者中樞神經刺激劑，增加多巴胺傳遞，活化大腦，鄭小姐服藥僅僅一周，專注力明顯改善，工作也得心應手、獲得成就感，解決長達25年的困擾。