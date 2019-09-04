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中國公司債違約連環爆 金額恐創歷史新高

結合泰國古老智慧 他和北醫團隊揭山竹新妙用

2019-09-04 12:47中央社 台北4日電

有水果之后的山竹不只好吃，紫色果殼在泰國人眼中可是寶，具有抗發炎等效果。深耕泰國40年的台商陳穎潤發現這項古老智慧，攜手北醫團隊在果殼中找出控制血糖的重要成分。

山竹殼在泰國傳統文化中被視為草藥的一種，具抗發炎、改善皮膚病及改善火氣大等效果，...
山竹殼在泰國傳統文化中被視為草藥的一種，具抗發炎、改善皮膚病及改善火氣大等效果，深耕泰國40年的台商陳穎潤（中）和兒子陳彥廷（右）發現這項古老智慧，攜手台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻（左）在果殼中找出控制血糖的重要成分。中央社
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今年68歲的陳穎潤年輕時曾在藥廠擔任業務，對生理、藥理知識都相當熟悉，工作幾年後因公司面臨財務危機，他便自立門戶創立藥品公司，專賣生理食鹽水、退燒藥等，因為一次巧合，開啟他和泰國的緣分。

陳穎潤受訪時說，40多年前親戚到泰國玩看上椰子花蜜商機，邀他和幾個朋友一起投資籌設食品加工廠，主打椰子花蜜飲品回銷台灣，但當時台灣聽過椰子水的人很少，更遑論取自椰子花蕊做成的花蜜飲，一連虧損3、4年，公司瀕臨倒閉。

不願努力的心血化為烏有，陳穎潤憑著一股不服輸的衝勁，毅然決然買下所有股份，1981年獨資創立食品公司，白手起家踏進食品界，一度欠下一屁股債。

他回憶，一開始負債累累，只能勉強請得起一名警衛，入夜後只剩他和警衛顧廠，處境淒涼，後來靠著勤跑食品展建立人脈，生意總算漸漸有起色，如今陳穎潤的食品廠已成為美國知名品牌椰子水代工大廠，也生產蘆薈、 鳳梨、芒果和荔枝等各式罐頭飲料及椰漿粉、椰糖等東南亞特產。

即使在水果加工產業上已掙出一片天，但出身於藥廠的陳穎潤仍念念不忘老本行，2013年偶然看到一則電視新聞，提到山竹殼含有豐富的山酮素，具有控制腫瘤等功效。他心想，泰國是山竹盛產大國，若能將平時用不到的山竹殼賦予新生命，不僅提高山竹經濟價值，也能對民眾健康有所貢獻。

實際上，山竹殼在泰國傳統文化中可是寶，被視為草藥的一種，具有抗發炎、改善皮膚病及改善火氣大等效果，更有泰國百年古寺將山竹殼和香茅、薑黃、南薑等80多種草藥配方製成草藥汁和蒸汽藥浴，當地民眾深信此配方具排毒效果，也有助產後婦女調養身體，吸引當地遊客慕名前往。

為了證實山竹殼究竟有何效用，陳穎潤回到台灣，透過以前在藥廠累積的人脈找上台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻的研究團隊，終於找到萃取山酮素的方法，陳穎潤的兒子、原本就讀美國名校的陳彥廷也放棄美國華爾街的工作機會，到泰國和父親一起打拚。

陳穎潤和北醫團隊耗時6年多，總算找出在山竹殼中萃取山酮素的方法，經動物實驗證實可控制血糖，相關產品也取得衛生福利部的小綠人健康食品認證，讓山竹不再只是美味的熱帶水果，而是具有製成糖尿病藥品潛力的水果之后。

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