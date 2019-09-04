長榮航空開闢越南峴港包機服務

2019-09-04 11:04 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



長榮航空4日起開闢桃園往返越南峴港航線包機，每5天提供1個往返航班服務，由康福、五福、東南、百威、雄獅、長汎、喜鴻旅行社承包銷售。並從12月21日起，峴港航線改為每天1班定期航班模式營運，即日起接受旅客訂位。

長榮航空指出，桃園往返峴港航線以空中巴士A321-200機型執行飛航任務，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，計有184個座位數。越南為東協10國當中經濟成長最為快速的國家，市場潛力可期，目前桃園往返胡志明航線，每天飛航3班(部分航班與立榮航空共掛班號)；桃園往返河內航線每天1班，預定自10月7日起增為每天2班。

12月21日桃園往返峴港改為每天1班的定期航線後，屆時每週桃園飛航越南航班將達42班。

長榮航空表示，桃園往返峴港航線開闢後，北、中、南越均有航點，越南市場的布局將更加完善，密集的航班除了滿足往返台灣及越南的旅客之外，搭配長榮航空既有每週80餘班的桃園往返北美航班，有利吸引北美旅客經桃園轉機前往越南。

此外，搭配歐洲直飛航線，桃園-巴黎、桃園-維也納，以及明年2月即將開航的桃園-米蘭航線，長榮航空有信心逐步增加歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色，也有助於航線經營的穩定性。

長榮航空為慶賀桃園-峴港開航，在12月21日改為定期航班後特別推出開航前7天特惠價，官網購買來回機票最低6888元起(未稅)。在團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為2萬4900元起(含稅)，提供旅客便捷地方式抵達峴港，以輕鬆的心情邁開假期的第一步。

峴港有「東方夏威夷」之稱，為越南第4大城，美國《國家地理雜誌》評其為人生必到的五十個景點之一。峴港北方的順化皇城有「越南紫禁城」之美名，為越南現存規模最大的古建築群，於1993年成為聯合國世界文化遺產。

而峴港南方的會安古鎮為十五世紀至十九世紀著名的東方貿易港，融合中國、日本、法國的文化，與當地自有的人文風情，結合成一股和諧之美，也於1999年列為聯合國世界文化遺產。