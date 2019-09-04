親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

選舉看板超火爆 挑在韓國瑜旁邊這樣嗆…

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

長榮航空開闢越南峴港包機服務

2019-09-04 11:04聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

長榮航空4日起開闢桃園往返越南峴港航線包機，每5天提供1個往返航班服務，由康福、五福、東南、百威、雄獅、長汎、喜鴻旅行社承包銷售。並從12月21日起，峴港航線改為每天1班定期航班模式營運，即日起接受旅客訂位。

長榮航空指出，桃園往返峴港航線以空中巴士A321-200機型執行飛航任務，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，計有184個座位數。越南為東協10國當中經濟成長最為快速的國家，市場潛力可期，目前桃園往返胡志明航線，每天飛航3班(部分航班與立榮航空共掛班號)；桃園往返河內航線每天1班，預定自10月7日起增為每天2班。

12月21日桃園往返峴港改為每天1班的定期航線後，屆時每週桃園飛航越南航班將達42班。

長榮航空表示，桃園往返峴港航線開闢後，北、中、南越均有航點，越南市場的布局將更加完善，密集的航班除了滿足往返台灣及越南的旅客之外，搭配長榮航空既有每週80餘班的桃園往返北美航班，有利吸引北美旅客經桃園轉機前往越南。

此外，搭配歐洲直飛航線，桃園-巴黎、桃園-維也納，以及明年2月即將開航的桃園-米蘭航線，長榮航空有信心逐步增加歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色，也有助於航線經營的穩定性。

長榮航空為慶賀桃園-峴港開航，在12月21日改為定期航班後特別推出開航前7天特惠價，官網購買來回機票最低6888元起(未稅)。在團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為2萬4900元起(含稅)，提供旅客便捷地方式抵達峴港，以輕鬆的心情邁開假期的第一步。

峴港有「東方夏威夷」之稱，為越南第4大城，美國《國家地理雜誌》評其為人生必到的五十個景點之一。峴港北方的順化皇城有「越南紫禁城」之美名，為越南現存規模最大的古建築群，於1993年成為聯合國世界文化遺產。

而峴港南方的會安古鎮為十五世紀至十九世紀著名的東方貿易港，融合中國、日本、法國的文化，與當地自有的人文風情，結合成一股和諧之美，也於1999年列為聯合國世界文化遺產。

此外，峴港潔白綿長的海岸線，吸引多間國際級飯店與渡假村進駐。深厚的文化歷史及優美的自然景觀，使峴港於近年來發展為話題性十足的渡假勝地。

長榮航空4日起開闢桃園往返越南峴港定期包機服務，以空中巴士A321-200機型飛...
長榮航空4日起開闢桃園往返越南峴港定期包機服務，以空中巴士A321-200機型飛航。（長榮航空公司提供）
分享

航線越南長榮
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

赴越新選擇！長榮開闢台北峴港航線 12月21日起每天一班

2019-09-04 10:51

25歲女工作認真卻總是出錯挨罵 注意力缺失症作怪

2019-09-04 11:32

25歲妙齡女上班忘東忘西 注意力缺失惹禍

2019-09-04 11:03

假新聞當道！法律可以限制言論自由嗎？

2019-09-04 09:56

「這什麼鳥啦！」 野鳥貪吃等呆萌樣即日起大台北巡展

2019-09-04 09:37

夏天的微醺滋味 釋放出活力和熱情

2019-09-04 09:32

災害即時推播 國家災防中心LINE帳號沒加快加

2019-09-04 09:09

外勤升內勤主管少流汗 檢查驚覺自己患腎病

2019-09-04 09:05

【食力】吃葡萄不吐葡萄籽，無籽葡萄怎麼來的？

2019-09-04 08:55

交通住宿友善便利 讓更多外國人親見太平山的美

2019-09-04 08:50

狂吞維他命C預防感冒？ 醫師：沒效果還可能結石

2019-09-04 07:55

月餅、小籠包都有「粉紅光芒」！點水樓8款「櫻花蝦」料理　鮮甜海味飄香

2019-09-04 00:48

健康你我他／多運動、戴口罩 雙管齊下防肺炎

2019-09-04 00:26

運動 助精神病友變自信

2019-09-04 00:26

托嬰中心裝監視器 兒福：應增加人力

2019-09-04 00:26

防猝死 從低鈉飲食開始

2019-09-04 00:26

10日海王星衝 整晚閃亮

2019-09-04 00:12

新聞眼／計程車「職人化」 消費者才埋單

2019-09-04 00:12

計程車業者：預告車資應有驗證機制

2019-09-04 00:12

多元計程車預告車資 月底上路

2019-09-04 00:12

醫病天地／氣血不足 粉領族掉髮變光頭

2019-09-04 00:00

上周增5例腸病毒重症 今年單周最多 疫情恐延燒至10月

2019-09-03 23:54

國泰醫院群聚感染次波 麻疹新增病例曾多次搭板南線

2019-09-03 23:44

裁決處：騎士與路停車 保持逾公尺距離

2019-09-03 23:37

汽車突開車門肇禍 雙北2年上千件

2019-09-03 23:35

大樂透頭獎2.4億摃龜 中秋加碼百萬獎金開出19組

2019-09-03 22:02

一夜晉升億萬富翁！「大樂透」開獎頭獎上看2.4億

2019-09-03 21:10

願景工程╱通靈少女劉柏君：女性很棒 沒有什麼做不到

2019-09-03 20:42

國人自大陸返台攜帶含豬肉月餅 再開罰20萬元

2019-09-03 20:27

設人權館聯盟亞太分會 鄭麗君：讓台灣成亞洲人權燈塔

2019-09-03 20:25

小黃50年最大變革！ 最快九月底免跳表可採事前預告車資

2019-09-03 19:25

耳朵好癢好想挖？ 醫師提醒：千萬別自行動手

2019-09-03 19:02

降載機制不足恐衝擊鳥類 麥寮風電環評初審再卡關

2019-09-03 17:49

癌爸不願錯過愛女上幼兒園第一天 醫院助圓夢

2019-09-03 17:33

中油再申請縮短輪班間隔 勞動部要求細分適用員工

2019-09-03 17:25

中秋防大腸癌上身 醫院教三秘訣

2019-09-03 17:02

醫院醫護再傳染麻疹 北市衛生局：醫院已加強防範

2019-09-03 16:50

33歲的她壓力大變光頭 中藥加快走還烏黑秀髮

2019-09-03 16:48

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通正搶通中

2019-09-03 15:55
看更多

熱門文章

小黃50年最大變革！ 最快九月底免跳表可採事前預告車資

2019-09-03 19:25

劍魚颱風遭日本判「死刑」只活18小時 明仍帶雨來

2019-09-03 21:58

大樂透頭獎2.4億摃龜 中秋加碼百萬獎金開出19組

2019-09-03 22:02

玲玲今和台灣最近 氣象專家：下半天可能增強為中颱

2019-09-04 08:01

中南部7縣市大雨特報 雨勢恐延續到晚上

2019-09-03 15:10

一夜晉升億萬富翁！「大樂透」開獎頭獎上看2.4億

2019-09-03 21:10

陸客不來！20年「水蛙魯」江浙菜30日熄燈

2019-09-04 00:16

玲玲轉中颱帶來豪大雨 法西颱風最快今天生成

2019-09-04 09:33

超商咖啡哪間好喝？ 鄉民激辯曝心得：店員很重要

2019-09-03 15:11

癌爸不願錯過愛女上幼兒園第一天 醫院助圓夢

2019-09-03 17:33

每日星座運勢／雙魚量力而行財運旺 戀情急速加溫

2019-09-04 00:00

吳德榮：輕颱玲玲影響明顯降雨 留意劍魚殘餘環流

2019-09-04 07:06

多元計程車預告車資 月底上路

2019-09-04 00:12

月子中心很值得！ 她神譬喻新手村打臉酸民

2019-09-03 18:12

安慰憂鬱症患者 醫：千萬不要「想開一點就好」

2019-09-03 12:57

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通正搶通中

2019-09-03 15:55

國泰醫院麻疹群聚又爆醫師中鏢 她多次搭捷運板南線通勤

2019-09-03 15:51

耳朵好癢好想挖？ 醫師提醒：千萬別自行動手

2019-09-03 19:02

又一個！ 老牌陸客台菜餐廳傳9月30日熄燈

2019-09-03 22:24

輕颱玲玲路過 各地防大雨

2019-09-04 00:12

曾沛慈「大露背」難得性感 獲「弟弟」林哲熹大讚滿分！

2019-09-03 20:13

基隆秋冬旅遊補助上路 每房補助1000元還有神秘禮

2019-09-03 13:13

南部4縣市豪雨特報 高雄台南多處時雨量超過60毫米

2019-09-04 08:47

縮小燈手電筒粉絲快衝！7-11「哆啦A夢神奇道具」第二波集點行李秤、燜燒罐可愛又實用

2019-09-03 13:23

外勤升內勤主管少流汗 檢查驚覺自己患腎病

2019-09-04 09:05

颱風玲玲外圍環流 今晚擾台到後天

2019-09-03 14:18

六福村封園辦樂團音樂祭 12歲以下免費、大人加價優惠

2019-09-03 15:20

交通住宿友善便利 讓更多外國人親見太平山的美

2019-09-04 08:50

狂吞維他命C預防感冒？ 醫師：沒效果還可能結石

2019-09-04 07:55

「星巴克狗掌雙層玻璃杯」、「星巴克小熊杯緣子」超萌！7-11 ibon線上門市限定快衝一波

2019-09-03 13:54

9歲偏鄉男童確診罕見腸套疊 「醫中計畫」即時救援

2019-09-03 12:38

新北人有福了！一個人也能吃的「燒肉Like」插旗中和環球中心

2019-09-03 19:17

「這什麼鳥啦！」 野鳥貪吃等呆萌樣即日起大台北巡展

2019-09-04 09:37

月餅、小籠包都有「粉紅光芒」！點水樓8款「櫻花蝦」料理　鮮甜海味飄香

2019-09-04 00:48

大樂透第108078期開獎

2019-09-03 21:19

國人自大陸返台攜帶含豬肉月餅 再開罰20萬元

2019-09-03 20:27

好市多這商品一年漲30萬 網友怨：後悔去年沒買

2019-09-04 11:02

炙燒起司、明太子炸蛋都加！IG推浮誇系魯肉飯藏身升級版「金仙」

2019-09-03 18:30

新聞眼／計程車「職人化」 消費者才埋單

2019-09-04 00:12

【兒女心情】柯幸玫／媽媽牌粽子

2019-09-04 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top