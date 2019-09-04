25歲妙齡女上班忘東忘西 注意力缺失惹禍

2019-09-04 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



會覺得家中小孩注意力不集中嗎，其實成年民眾也會。25歲的鄭小姐，在工作中遇到瓶頸，覺得事情永遠做不完外，也因常分心、小錯不斷常而被長官和同儕責備，非常氣餒。經就醫確診為「成人注意力缺失症」，治療後改善，工作表現回穩。

收治該患者的中醫大附設新竹醫院身心醫學科主任王明鈺表示，注意力缺失症屬於腦部神經發展疾患，主要因大腦前額葉活性不足，容易影響專注力、造成分心。依照台灣與世界各國的臨床研究，在兒童青少年期，盛行率約5%，成人則約2.5%。

王明鈺說，注意力缺失症依年紀分為「注意力缺失過動症」(ADHD) 與「成人注意力缺失症」(ADD)，兩者差異在於「過動」，病徵上會影響專注力的原因相當多，患者於孩童時期較活潑、衝動、過動、無法專心，若成長過程中未發現或就診，注意力會隨著年紀、社會化學習增長下，成年時逐漸減少過動的部分。

王明鈺說，可能是女性較為沈靜特質，鄭小姐從小與疾病共存至今，雖並未特別出現過動、衝動症狀，但小時候其實就容易發呆、分心，只因在課堂上不吵不鬧，所以沒被發現，也因此而未就診；直到近期搜集資料、自認是注意力缺失問題，而於今年1月就診。