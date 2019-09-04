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「這什麼鳥啦！」 野鳥貪吃等呆萌樣即日起大台北巡展

2019-09-04 09:37聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市動物保護處與台北市野鳥學會合作，10月19、20日將於關渡自然公園舉辦台北國際賞鳥博覽會，暖身活動「這什麼鳥啦！」鳥類趣味攝影徵選結果本月出爐，收件89幅照片共47幅入選，記錄鳥兒呆萌樣，即日起到10月20日於北捷頂溪站藝文廊、北市府一樓中庭等5處大台北地區藝文場巡迴展示。

有別於以往鳥類攝影，鳥類趣味攝影以逗趣的內容顛覆大家對野鳥的既有印象，有記錄鳥兒貪吃、表情誇張、呆萌搞笑的一面，透過來自台灣各地的鳥友一張張照片呈現，讓民眾欣賞難得一見的趣味野鳥照。

動保處表示，攝影展邀請到國立台灣大學森林環境暨資源學系袁孝維教授、國語日報陳昭玲編輯、藝術大學陳俊欽講師、鳥類研究調查者杜秀良、博覽會召集人馮雙等5位專家學者擔任評審；特優1幅及優選4幅作品即將於10月15日賞鳥博覽會記者會上公開發表。

動保處說，所有精選作品即日起到10月20日也將於5處大台北地區藝文場巡迴展示，9月1日到29日於北捷頂溪站藝文廊、9月16日到10月14日於永和比漾廣場百貨藝廊、10月1日到14日在淡水文化基金會殼牌石油倉庫Ｄ棟、10月15日在北市府1樓中庭、10月19日到20日則在關渡自然公園。

「這什麼鳥啦！」鳥類趣味攝影徵選結果本月出爐，47件入選作品將在大台北巡迴展出，...
「這什麼鳥啦！」鳥類趣味攝影徵選結果本月出爐，47件入選作品將在大台北巡迴展出，包含尖尾鴨情侶水上芭蕾舞等趣味照。圖／北市動保處提供
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「這什麼鳥啦！」鳥類趣味攝影徵選結果本月出爐，47件入選作品將在大台北巡迴展出，...
「這什麼鳥啦！」鳥類趣味攝影徵選結果本月出爐，47件入選作品將在大台北巡迴展出，包含搶了大冠鷲風采的喜鵲等趣味照。圖／北市動保處提供
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「這什麼鳥啦！」鳥類趣味攝影徵選結果本月出爐，47件入選作品將在大台北巡迴展出，...
「這什麼鳥啦！」鳥類趣味攝影徵選結果本月出爐，47件入選作品將在大台北巡迴展出，包含紋翼畫眉的小嘴被美食噎住等趣味照。圖／北市動保處提供
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「這什麼鳥啦！」鳥類趣味攝影徵選結果本月出爐，47件入選作品將在大台北巡迴展出，...
「這什麼鳥啦！」鳥類趣味攝影徵選結果本月出爐，47件入選作品將在大台北巡迴展出，包含黑冠麻鷺誇張演出「是誰弄亂了我的髮！」等趣味照。圖／北市動保處提供
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