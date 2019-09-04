災害即時推播 國家災防中心LINE帳號沒加快加

2019-09-04 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



這個LINE的群組你加了嗎？國家災害防救科技中心和LINE的公益合作，設立「國家災害防救科技中心LINE官方帳號」提供民眾訂閱即時防災資訊，還可以透過透過手機定位，提供你所在的地即時訊息。

國家災害科技防救中心 官方LINE帳號提供最新防災資訊。圖/台南市政府提供 分享 facebook

台南市研考會表示，國家災害防救科技中心的訊息來源其實是彙整運用災害業務主管機關、地方政府與民間機構之資料，目前透過災防科技中之LINE官方帳號，一共推播來自14個單位、25項防災資訊。相關訊息類型計有，颱風、地震、降雨、雷雨、低溫、強風、濃霧、海嘯、淹水、河川高水位、水庫放流、道路封閉、土石流、停班停課、傳染病、國際旅遊疫情、空氣品質、鐵路事故（台鐵及高鐵）、水門資訊（台北及新北）、開放臨時停車（台北及高雄）、水位警戒（台中）。

民眾可以訂閱所在或關心的行政區域，若有示警資訊發布時，就會透過LINE主動推播之功能，提供即時資訊。除文字訊息外，當有颱風、地震或低溫時，災防科技中心也會提供淺顯易圖卡，提醒民眾應注意事項。

對於想透過LINE即時掌握台南市災情訊息的民眾，可以透過掃描圖片QR Code，或是搜尋＠NCDR方式找到國家災害防救科技中心官方LINE，加入後，透過訂閱警示的圖示進一步地針對縣市區域，停班停課以及降雨等災害類型告警訂閱，一旦台南市政府有任何訊息宣布後，LINE也就能提供第一手且正確資訊到民眾的LINE對話視窗中。