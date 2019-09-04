外勤升內勤主管少流汗 檢查驚覺自己患腎病

2019-09-04 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



從事外勤的46歲葉男獲升職擔任內勤主管，原本在外奔波、流汗的工作形態變成活動量少又吹冷氣，忽發現身體嚴重水腫，驚覺自己一整天無尿才就醫，確診為重度慢性腎臟病，現透過雲端照護腹膜透析洗腎，數據透過網路上傳雲端，醫護可隨時掌握關心，控制得宜生活如常。

光田綜合醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築指出，重度慢性腎病因腎功能剩不到正常的15%，無法有效把身體多餘的水分生成尿液排出，導致體內積水而水腫。施先生過去在外勤，喝水不便、活動量大、排汗多，才未發覺身體已亮紅燈。

葉男說，他職務升遷調動辦公室內勤後，發覺雙腳有越來越嚴重的水腫情形，一壓就凹陷，還以為是久坐身體循環不好，按摩也無效，幸被醫師發現是慢性腎臟病，服藥控制1年後開始腹膜透析（又稱洗肚子）。

他指出，傳統的腹膜透析必須手抄記錄，記錄簿得隨身帶，以利回診提供記錄給醫師評估，而現在透析數據直接傳上雲端，病友就醫很便利，再也不用擔心記錄本不在身上，醫護也可隨時查閱了解病友狀況給予關心，拉近醫病距離。

張家築副院長解釋，洗腎分為血液透析及腹膜透析，由於血液透析須在醫療場所由醫護專人操作，因此對於青壯年的上班族群來說，通常會選擇方便、可自行操作的腹膜透析，然而這些族群卻也是順從度較低的洗腎族群，也就是青壯族群容易因忙碌而未定時透析，甚至不透析、不固定回診，直到身體有異狀再就醫，更加傷身，醫護想協助卻苦無資料追蹤。

為了協助病友且更有效透過腹膜透析維持殘餘腎功能，光田在台中海線率先引進雲端醫療管理平台，病友只要第一次在家操作腹膜透析機時設定資料並連線，即使遠在20公里外的彰化地區，醫護人員仍可透過電腦系統追蹤、觀測病患居家透析治療的頻率、時間、脫水量情況。當數據若有異，醫院可即時聯繫、給予幫忙。