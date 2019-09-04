交通住宿友善便利 讓更多外國人親見太平山的美

2019-09-04 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



海拔2千公尺的太平山很美，日出、雲海、步道、原始林等，有如世外桃源。

但因位在宜蘭縣的大同鄉山區，距離市區路途遙遠，多數遊客多以自行開車為主，對沒有便利交通工具的國人來說，已是難到之境，何況是是自由行的外籍旅客。

林務局羅東林區管理處統計發現，太平山國家森林遊樂區是許多民眾喜愛到訪之處，但目前約9成5旅客屬本國人，外籍遊客僅占5%，其中，以港澳及新加坡遊客居多。

為此，林務局羅東林區管理處自今年7月15日起，與國光客運及宜蘭縣政府合作，推出平日(周一至周五)，每日行駛一班次太平山客運專車，試辦半年計畫，以提供遊客更多元的交通服務。

解決交通問題外，管理處推出更友善措施，方便外國遊客能上山，親眼看看太平山之美，因此，新推出外籍遊客可提前預約住宿及搭乘蹦蹦車措施。

管理處指出，這措施方便外籍遊客可提早安排遊程，並推廣太平山國家森林遊樂區山林旅遊國際化，以平假日分流概念，自即日起試辦，外籍遊客可提前6個月預約太平山莊平日住宿，5天到14天前預約平日搭乘蹦車。

管理處期讓外籍遊客將太平山納入台灣遊程之一，並於平日玩賞太平山避開假日人潮能有高品質的遊憩體驗，同時擴展及增加台灣在國際生態旅遊之能見度及多元風貌。

其中，預約太平山莊住宿，適用平日（周日至周四），但每逢周五、周六、連續假日、寒暑假(依每年台灣教育部公告日期)及10月21日至11月20日期間等均屬假日，不受理預約。

提供每日限額20個床位，開放預約期限為入住日期前2個月至前6個月內間提出申請，申請方式是以電子郵件與太平山國家森林遊樂區訂房部聯繫訂房，客服信箱：taipingshan100@gmail.com；或透過太平山國家森林遊樂區策略聯盟業者協助與遊樂區訂房部聯繫訂房，合作業者名單。

優先預約訂房可提供本國籍人員陪同，每日限額4名(含於20個床位內)，比例原則如下，自由行旅客5位外籍(含)以下可有1位本國籍陪同，6位外籍(含)以上可有2位本國籍陪同，透過太平山國家森林遊樂區策略聯盟旅行社業者預定，可搭配隨團服務人員2位為限。