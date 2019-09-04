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玲玲今和台灣最近 氣象專家：下半天可能增強為中颱

2019-09-04 08:01聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今天高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，台南、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

受玲玲颱風外圍環流雲系影響，出門最好攜帶雨具。 記者曾原信／攝影
受玲玲颱風外圍環流雲系影響，出門最好攜帶雨具。 記者曾原信／攝影
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天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，受玲玲颱風外圍環流雲系影響，今天台灣的天氣有點時晴時雨，主要容易下雨的區域在北部、東北部和南部，中部則容易有午後熱對流，都要留意有局部較大雨勢發生，東半部則偶而會有颱風外圍的零散雲系影響而有局部短暫陣雨。即便今天清晨許多地方還是可以見到陽光，建議出門還是要攜帶雨具。另外沿海要留意風浪較大，盡量避免前往海邊活動。

玲玲颱風今天清晨位於屏東鵝鑾鼻東方約390公里海面上，以每小時7公里速度緩慢往北北東方向移動，賴忠瑋表示，今天將通過台灣東部海面北上，同時也是和台灣距離最近的時候。七級風暴風半徑約150公里，也就是說今天在通過台灣時，暴風圈和台灣陸地還有大約200多公里的距離。

賴忠瑋表示，目前雖然還是輕度颱風，不過強度還在增加，預計今天下半天將可能增強為中度颱風。未來將沿著太平洋高壓西側外圍往北移動，預計周五進入東海後，將受到北方槽線牽引而加速往北移動，周六至周日影響朝鮮半島。

台灣主要在今明兩天受到其外圍環流雲系影響，北部、西北部和東北部都容易出現間歇性降雨，沒下雨的時候則有機會見到陽光，天氣變化較迅速，也要留意溫度變化。

賴忠瑋表示，南部要留意不穩定天氣可能維持到下周一或周二左右，最主要是受到颱風尾巴的對流雲系影響，周五颱風逐漸北移之後，尾巴留下的大範圍低壓帶及西南風仍持續影響台灣，迎風面的南部要留意有持續性的雨勢，中北部則要留意有午後雷雨。

今天起到下周二之前，太平洋高壓都偏弱，加上又有低壓帶的影響，都要留意有局部較大雨勢發生的可能性。下周二或三之後，太平洋高壓逐漸再往西延伸到台灣附近，天氣才會再恢復為相對穩定的型態，溫度也會再回到典型夏季型的炎熱型態。

賴忠瑋表示，這幾天雖然相對較不穩定，不過各地中午仍有30到32度高溫，下周起仍會有34度以上高溫，除了開冷氣之外，也可以透過一些小方法讓身體或環境變涼，例如穿著透氣寬鬆的衣服、保持室內空氣對流，或是拖地降溫，都可以有效地降低室內溫度，既省錢又節能減碳，不妨嘗試。

中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
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玲玲颱風屏東

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