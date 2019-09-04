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狂吞維他命C預防感冒？ 醫師：沒效果還可能結石

2019-09-04 07:55聯合報 記者江良誠╱即時報導

每當親友出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞等感冒症狀時，不少人便建議趕緊多補充維他命C，預防感冒或是縮短感冒，這個觀念早就深植人心。南投醫院表示，維他命C可以促進傷口癒合、燒傷復原及增加免疫功能，但維他命C並不是藥物，不能預防跟改善感冒症狀的。

南投醫院家醫科許盛榮醫師表示，感冒通常是由病毒所引起的上呼吸道感染，而出現流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喉嚨痛、疲倦等症狀，依病毒種類不同及每個人體質，所表現出的症狀有個別差異。治療的部分多以緩解症狀為主，較無法縮短病程，建議感冒患者應多喝溫開水、多休息，大部分的患者多在一周後會自行康復。

藥物對於感冒的治療有限，那維他命C就這麼神奇？不少民眾習慣搭配保健食品來補充身體營養，究竟這些這些保健食品真能讓身體健康嗎？考科藍合作組織(The Cochrane Collaboration)曾統整了29個研究，統計超過1萬名受試者的結果發現，一般人攝取維他命C是無法預防感冒發生的。也有一項發表於美國內科醫學年刊的研究指出，有多種維他命及保健食品並沒有這麼神效，對於維護心臟健康和延長生命的關聯小。

根據國健署的建議，成年人每天維他命C建議攝取量為100mg，南投醫院營養室主任蔡秀雯表示，維他命C可以促進傷口癒合、燒傷復原及增加免疫功能，當民眾平時維持正常免疫功能，可防止病毒入侵身體。民眾想補充維他命C可從天然蔬果攝取維生素即可，芭樂、檸檬、柑橘等都含有維生素C，民眾在購買維生素C營養食品則要留意劑量，過量恐有增加結石等風險。

吞維他命C預防感冒，醫師提醒沒有效果，維生素吃太多還可能造成結石。圖／南投醫院提...
吞維他命C預防感冒，醫師提醒沒有效果，維生素吃太多還可能造成結石。圖／南投醫院提供
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吞維他命C預防感冒，醫師提醒沒有效果，維生素吃太多還可能造成結石。圖／南投醫院提...
吞維他命C預防感冒，醫師提醒沒有效果，維生素吃太多還可能造成結石。圖／南投醫院提供
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維他命感冒保健食品

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