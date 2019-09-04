只是單純肌肉痠痛？若這幾種痛法 務必儘速就醫

2019-09-04 02:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



腰痛 、腿痛 、肩頸背痛是很常見的困擾，疼痛的根源可能單純來自於肌肉骨骼系統，可能是其他疾病的 「轉移痛 」，也可能兩者都有。醫師提醒，一般人很難自行鑑別疼痛的根本原因，但可以注意疼痛的特徵，如果發現有這些警訊，一定要儘速就醫。

台大醫院北護分院復健科主治醫師韓德生表示，轉移痛與脊椎神經根的位置有關，像是神經管區在身體上的地圖，可以從距離神經比較近的部位，延伸到遠端的部位，都算同一個管區。當某條神經被壓迫到，這條神經主管的區域就可能出現疼痛 、痠麻 、無力的症狀，這就是所謂的 「轉移痛」。

韓德生舉例說，例如許多坐骨神經痛患者常抱怨小腿痛，會忍不住一直去敲打小腿，但其實坐骨神經的源頭是在腰椎第二到第五節和薦椎第一節，解除了這個部位的壓迫，腿痛的問題才會改善。

如果按壓酸痛的部位，發現有明顯特別痛的壓痛點，就能確認單純是肌肉骨骼問題嗎？韓德生強調，千萬別誤以為找到了壓痛點，就不用在肌肉骨骼系統之外找原因，因為壓痛點只是評估的一部份，不能作為排除轉移痛的依據。韓德生舉例說，有些人坐骨神經痛久了，走路一拐一拐，把腿也弄傷了，受傷的地方被按壓，當然也會特別痛。

嘉義長庚醫院復健科主治醫師許宏志表示，這些轉移痛除了來自神經壓迫，也有可能來自於其他疾病。例如脖子痛其實是高血壓造成的，因為頸部血管對於血壓變化最敏感。有些人忽然感覺腰痛腹痛其實是源於內臟的發炎，而肩膀痛、上腹痛 、胸悶胸痛、呼吸困難，則可能是心肌梗塞或主動脈剝離的前奏。

「半夜忽然痛起來、痛到想撞牆 、痛到差點閃尿」許宏志提醒，當病人主述疼痛有上述特徵之一的時候，都可能有較嚴重的疾病因素，要盡快釐清、治療，以免病況惡化釀成嚴重後果。