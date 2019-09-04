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月餅、小籠包都有「粉紅光芒」！點水樓8款「櫻花蝦」料理　鮮甜海味飄香

2019-09-04 00:48聯合報 記者陳睿中╱即時報導

已經連續2年獲得《台北米其林指南》必比登推介的「點水樓」，近期以櫻花蝦入菜，推出櫻花蝦炸餅、櫻花蝦燉飯等等8款系列特色料理，甚至應景推出「櫻花蝦」口味的蘇式月餅，不僅為料理增添櫻花蝦特有的粉紅光芒，也讓民眾中秋節能有不同的新選擇。

外表呈現透明粉紅色的櫻花蝦，因為顏色而獲得其名。目前僅有台灣的東港、宜蘭龜山島海域，以及日本靜岡縣駿河灣為產地，而且一年僅有100天可以撈補。本次點水樓除了使用曬乾過的櫻花蝦乾之外，也使用坊間較少的新鮮櫻花蝦，帶來不同的口感與香氣。

本次推出的「櫻花蝦炸餅」，將新鮮的櫻花蝦裹上麵衣酥炸，不僅外皮酥脆，新鮮的櫻花蝦也帶來異於蝦乾的豐富、飽滿口感，每塊180元。另外點水樓也打破中西式料理界線，以櫻花蝦結合老母雞湯、高麗菜等食材，推出濃醇的「櫻花蝦燉飯」，甘甜又微帶滑潤感的雞汁，配上櫻花蝦的鮮味，帶來多層次的滋味，每份360元。

在自家招牌料理上，點水樓也利用櫻花蝦增添新意。包括有櫻花蝦小籠包、櫻花蝦蘿蔔糕、櫻花蝦炒飯與櫻花蝦炒年糕等多種料理，另還有櫻花蝦燉水蛋、櫻花蝦高麗菜等等菜色，售價自180元起。

每年點水樓均會推出的蘇式月餅，遵循傳統工法製作，以多達36層的薄脆餅皮為特色。本次除了核桃棗泥、松子綠豆沙等甜口味之外，本次也應景推出金華火腿、櫻花蝦等2款鹹鮮肉口味，除了內餡各有特色之外，並以食用金箔點綴，4顆入禮盒售價1,280元。

櫻花蝦燉水蛋，每盅180元。記者陳睿中／攝影
櫻花蝦燉水蛋，每盅180元。記者陳睿中／攝影
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櫻花蝦小籠包，每籠480元。圖／點水樓提供
櫻花蝦小籠包，每籠480元。圖／點水樓提供
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櫻花蝦蘇式月餅，4入裝1,280元。圖／點水樓提供
櫻花蝦蘇式月餅，4入裝1,280元。圖／點水樓提供
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櫻花蝦燉飯，每份360元。記者陳睿中／攝影
櫻花蝦燉飯，每份360元。記者陳睿中／攝影
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櫻花蝦炸餅，每塊180元。記者陳睿中／攝影
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櫻花月餅高麗菜

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