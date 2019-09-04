多元計程車預告車資 月底上路

2019-09-04 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



交通部打算鬆綁計程車相關法規，提升計程車的競爭力。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

計程車跳表將進行五十年來最大變革。交通部長林佳龍繼前天宣布擴大計程車汰舊換新後，昨再拍板「汽車運輸業管理規則」部分修正條文草案，全台多元化計程車將新增事前「預告車資」，可免裝表，消費者可透過App事前得知實際車資；另也開放計程車跨區過戶、開放三門車等。

另外，計費方式除行駛里程外，也會尊重業者依不同市場定位規畫，採尖離峰、中途繞路或停等特殊需求、車型、會員回饋等多樣性費率，可自行擬定費率計算內容，但原則「不低於一般計程車運價」。交通部預計今天將提報行政院，最快九月底上路。

交通部今年五月修正Uber條款「汽車運輸業管理規則」一○三之一條修正草案，十月八日起將開始執法，違規可開罰九千元至九萬元罰鍰。交通部近期一連串修法，除因應計程車數位化，是否可吸引Uber加入多元計程車，也引發關注。

Uber在App叫車時即可得知車資、且最後亦按此車資收費是一大賣點。而交通部推動多元計程車三年以來，目前僅約兩千輛。雖然多元化計程車已可在核定運價範圍內自訂，但仍需跳表計費，雖亦可事先預告車資，但只會給予一個範圍，例如從台北仁愛路到新北市三峽為六百至八百元，最後仍須視實際跳表計費。

交通部表示，未來預告車資將仿照Uber給予精確的車資數字，除了不會讓消費者因司機繞路而多了車資，也可讓司機在尖峰時刻或雨天等時刻，有提高車資的可能性。

交通部舉例，若從交通部搭車到台北車站，路邊攔車一百元，但搭Uber或預告車資採彈性費率在尖峰時刻是兩百元，消費者在看到App顯示預告車資後，選擇路邊攔車，等於多一種選擇。交通部推動預告車資，是希望Uber或想加入計程車產業但不想開「小黃」的駕駛，增加選擇進入多元化計程車的誘因。

此外，國內部分縣市計程車牌照數量供過於求，有的則不敷使用。為此，交通部首度修正「汽車運輸業管理規則」第九十一之二條，開放跨區行政過戶，為使計程車牌照數量得依人口增減適度調節供需。

交部同時修訂，將放寬計程車車門數限制為三門以上。目前計程車應使用四門以上轎式、旅行式或廂式小客車。