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上周增5例腸病毒重症 今年單周最多 疫情恐延燒至10月

2019-09-03 23:54聯合報 記者陳婕翎／台北報導

預防腸病毒要落實勤洗手。 圖／桃園市衛生局提供
預防腸病毒要落實勤洗手。 圖／桃園市衛生局提供
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今年夏季腸病毒罕見延燒至開學季，衛福部疾管署昨公布，國內上周新增五例腸病毒併發重症病例，創下今年單周重症數最多，單周就醫人次更超過夏季疫情最高峰。疾管署警告，研判未來四周疫情會持續上升，流行高峰恐延續至十月，提醒落實勤洗手與生病在家休息。

疾病管制署監測資料顯示，今年腸病毒疫情即便自七月中旬下降，門急診就診人次卻始終未脫離流行閾值，上周國內腸病毒門急診就診多達一萬八千多人次，較前周一萬六千多人次上升一○．七％，甚至已超越今年夏季疫情流行最高峰的一萬七千人次，中部以南地區上升明顯。

往年夏季腸病毒多會在開學前脫離流行期，疾管署副署長羅一鈞表示，兩年前也曾發生過夏季疫情接續至開學期，甚至延燒至國慶連假，疫情才逐漸降溫，當年創下單周兩百五十一班停課，預估未來一個月腸病毒疫情持續攀升，這波疫情究竟何時降溫，恐要等十月後。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增個案分別來自北部及南部，年齡介於五個月至十歲，其中四人是五歲以下幼童。發病後分別陸續出現發燒、嗜睡、嘔吐、心跳加速、肌抽躍等症狀，就醫確診四人是腸病毒七十一型併發腦炎、一人為克沙奇Ａ六型併發急性下肢無力，所幸皆已出院。

目前為腸病毒流行期間，開業兒科醫師陳木榮提醒，部分感染腸病毒兒童只會出現類似感冒症狀，如輕微發燒喉嚨痛，生病的孩子繼續上課就易造成校園群聚，呼籲落實生病在家休息，另得腸病毒並非小孩專利，大人也可能得腸病毒只是幾乎沒有症狀，但會傳染給小孩。

林詠青建議，民眾可常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，及教導幼兒落實正確勤洗手。腸病毒無法以酒精消滅，只能以稀釋含氯漂白水作為消毒水，殺光腸病毒。消毒水製作步驟簡單，需準備十公升的清水，倒入一百ＣＣ含氯漂白水即可完成。

腸病毒疫情發燒

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