「劍獅出巡」兒童劇 帶孩子認識民間習俗

2019-09-03 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



信誼基金會推出「劍獅出巡」兒童劇，改編童書創作者劉如桂的同名童書，以台南安平小鎮為背景，藉由3隻劍獅將民間習俗化成奇幻故事，20日起展開北、中、南巡演。

信誼基金會繼與國家交響樂團（NSO）跨界打造「永遠的童話」繪本音樂會後，再度將圖畫書結合戲劇、音樂、遊戲與在地文化元素，推出「劍獅出巡」兒童劇，用活潑的表演方式讓孩子認識習俗和文化。

信誼基金會總編輯廖瑞文表示，去年是信誼幼兒文學獎30周年，在這特別的年度，信誼讓圖畫書藉音樂和戲劇的合作，給予孩童不一樣的立體化閱讀饗宴，將「劍獅出巡」的地方文化故事改編躍上舞台，也邀請兒童戲劇專家王友輝擔任顧問。

廖瑞文說，因故事取材自安平巷弄，特別挑選以三面式環繞的舞台去呈現古意盎然的紅磚巷，營造具台南風味的街巷小徑氛圍，帶出濃濃的民俗風情。在巧妙運用燈光、剪影、色彩、景深空間下，透過具互動性的場域融入孩子的參與互動。

劉如桂已出版「劍獅出巡」、「劍獅擒魚」、「劍獅祈福」等圖畫書，而第一本創作的圖畫書「劍獅出巡」，獲得第20屆信誼幼兒文學獎佳作。

劉如桂表示，對安平來說，劍獅有鎮宅、驅邪、避煞的功能，許多吉祥裝飾也用祂來設計，看著家家戶戶懸掛不同色彩和造型的劍獅，引起她的創作興趣。

劉如桂認為，台灣圖畫書比較少關於這塊土地的生活風俗故事，所以她把平常看到劍獅的不同樣貌，及對神靈保平安的想像，編進故事裡。