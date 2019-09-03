史上唯一蕭邦大滿貫 鋼琴諾貝爾獎得主布雷查茲來台

2019-09-03 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



曾摘下「鋼琴諾貝爾獎」、被公認為當今蕭邦作品最佳詮釋者的鋼琴家布雷查茲（Rafal Blechacz），11月將再度來台，於台北國家音樂廳舉辦獨奏會。

布雷查茲2005年榮獲蕭邦國際鋼琴大賽金獎，是蕭邦大賽史上唯一同時囊括全部獎項的大滿貫得主，包括：波蘭舞曲、馬祖卡舞曲、協奏曲、奏鳴曲等最佳演繹獎以及觀眾獎。他也是主辦國波蘭在鋼琴家齊瑪曼（Krystian Zimerman）得金獎30年後，重奪此項比賽冠軍，轟動一時，成為波蘭人心目中的英雄。

1927年創立、每五年一屆的蕭邦國際鋼琴大賽，是全世界最知名、也是競爭最激烈的鋼琴競賽；鋼琴名家波里尼、阿格麗希、齊瑪曼當年都因贏得該比賽金獎而馳名於世。但蕭邦大賽要求十分嚴格，分數未達評審標準該獎項即從缺，例如1990與1995年兩屆金獎都從缺。布雷查茲能一舉奪下全部獎項，堪稱百年來難得一見的鋼琴奇才。

布雷查茲曾和許多世界知名的交響樂團同台，演出地點包括維也納金色大廳、柏林愛樂廳、倫敦皇家節慶廳…等。合作過的指揮包括：葛濟夫（Valery Gergiev）、哈丁（Daniel Harding）、路易西（Fabio Luisi）、尼爾森斯（Andris Nelsons）、普雷特涅夫（Mikhail Pletnev）…等。他也經常受邀在薩爾茲堡等知名音樂節中演出。

布雷查茲獲蕭邦大賽金獎第二年，即被德國唱片大廠DG簽下獨家代理。他也是繼齊瑪曼之後，第二位進入這家古典品牌的波蘭鋼琴家。

2014年1月，布雷查茲榮獲美國吉莫爾藝術家獎（Gilmore Artist Award），此獎被稱為「鋼琴諾貝爾獎」，每四年頒發一次，授予最傑出的藝術家，並提供資金支持，精進他們的藝術生涯發展。

2015年，布雷查茲榮獲波蘭總統頒發的波蘭騎士十字勳章，以表彰他的卓越成就。

此次布雷查茲帶來的曲目包括：莫札特輪旋曲以及第9號鋼琴奏鳴曲，貝多芬第28號鋼琴奏鳴曲，舒曼第2號鋼琴奏鳴曲，蕭邦4首馬祖卡舞曲以及波蘭舞曲「英雄」。

●布雷查茲鋼琴獨奏會11月21日在台北國家音樂廳演出，門票已由兩廳院售票系統發售，詳情請洽主辦單位傳大藝術（02）2771-5676。