願景工程╱通靈少女劉柏君：女性很棒 沒有什麼做不到

2019-09-03 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鐘聖雄 ╱即時報導



台灣首位女性棒球主審、電視劇「通靈少女」的原型人物劉柏君。圖／擷自聯合國婦女權能署 分享 facebook

「女性是有潛能的，卻總是自我懷疑。我希望能透過推廣運動，讓女性知道自己很棒，沒有什麼做不到。」台灣第一位女性國際棒球裁判劉柏君在今天的「公民沙龍」演講中強調，台灣文化時常讓女性覺得自己不夠好，但她想告訴所有人，不管任何性別都不應該被傳統束縛，只要找到自己的熱情並且不放棄追尋，總有辦法實現目標。

由聯合報系願景工程、美國在台協會及聯合報系文化基金會主辦的「公民沙龍」，今天以「青春無悔」為題，邀請台灣淨鄉團創辦人林藝及劉柏君分享他們的築夢之路。劉柏君是電視劇《通靈少女》的原型，近日她到聯合國分享她的女裁判之路。

人人對她的通靈「仙姑」生涯好奇，但她說，宮廟靈媒經驗讓她體悟：大家向神明求的，就是曾經有卻失去的東西，所以她決定每天都要過得像人生最後一天。她「收起」通靈天分，「不再跟他們對話」；確知自己熱愛棒球，決心當上裁判後，「自律」是她的生活基調，天天舉啞鈴健身、念英文、復習棒球規則，曾為了爭取為美國職棒洋基隊翻譯，苦熬五年。

在裁判場上，她挑戰性別歧視。她說，和她同期的男裁判常被罵：「人家劉柏君都可以了，你還不行？」隱形歧視如影隨形。她是女裁判開路先鋒，如今台灣棒球已有十名女性裁判。劉柏君自豪地說：「我以後要生女兒，讓她再生女兒，並且告訴她，（美國）大聯盟的指定裁判學校（報名表）會有性別欄，就是因為老娘才有的。」

她說：「性別平等，不是為了女生爭取權利，而是男女都從性別中脫離桎梏，最終能尊重彼此是獨立的個體」，每個人才能打破傳統框架，不害怕失敗地去築夢。從通靈少女到如今成為穆斯林，她說，去年在世界大賽執法前跌斷手臂，怕不能出賽，堅持不就醫，但最後的冠軍賽還是未能主審，她空前沮喪，當時是阿拉帶給她信仰的安慰。

相較於劉柏君的篤定及自律，林藝說，「迷惘」跟年紀無關，這是一輩子的功課。雖然她就讀師大生物科學系時，就因緣際會創辦寶島淨鄉團，邀請網民身體力行，獲得千人響應；但她畢業後對人生感到迷惘，辭掉教師工作後為了「增加人生厚度」，五年內換了十個工作，仍不知道自己最適合的位置。

即便在人生低潮，林藝仍堅信自己是個人才，只是無法填進別人預設的形狀中。後來她想通了：「上班是為了逃避面對真實的自己，只是為了符合社會價值與期待。」林藝決定全職投入寶島淨鄉團，因為這就是她真正想要的，成不成功不是別人說了算。

美國在台協會文化官區毅良（Eric B. Aldrich）也分享，他曾經只想重複父親的成功之路，成為擁有穩定生活的公共衛生官員，但他及時發現自己的熱情是語言和文化，於是重新來過，如今已是13年經歷的外交官。他說，希望每個人都能勇敢找到自己想走的路。