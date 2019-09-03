設人權館聯盟亞太分會 鄭麗君：讓台灣成亞洲人權燈塔

2019-09-03 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



文化部所屬國家人權博物館今（3）日正式設立國際人權博物館聯盟亞太分會。文化部長鄭麗君表示，國家人權博物館能夠成為國際人權博物館聯盟亞太分會，是台灣人權運動的一大步，期許台灣能夠成為亞洲的人權燈塔。

國際人權博物館聯盟主席大衛．佛萊明，今日於國際博物館協會京都大會會場上正式宣布，台灣的國家人權博物館將成為國際人權博物館聯盟亞太分會，這是聯盟繼前年成立拉美分會後，在全世界成立的第二個分會。

國家人權博物館於去年5月18日「國際博物館日」揭牌成立，成為亞洲地區第一座於威權統治創傷遺址上設立的國家級博物館。國家人權博物館自去年（2018）年底，即透過文化部政務次長、中華民國博物館學會蕭宗煌理事長聯繫，積極與國際人權博物館聯盟（FIHRM）聯絡籌組亞太分部事宜，終於在今（3）日國際博物館協會京都大會（ICOM Kyoto）由聯盟主席大衛．佛萊明正式宣布成立，是我國人權理念實踐推廣及國際交流的重要里程碑。

大衛・佛萊明表示，國際人權博物館聯盟作為全球性組織經營不易，聯盟二年前決定設立亞太分會，須涵蓋不同語言及文化，由衷感謝獲得台灣文化部支持得以順利設立亞太分會。他指出，台灣人權工作在國際上表現十分傑出，他曾參觀過國家人權博物館景美及綠島二白色恐怖紀念園區，相信未來聯盟亞太分會定能帶動亞太地區更多有關人權議題的討論。