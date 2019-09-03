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小黃50年最大變革！ 最快九月底免跳表可採事前預告車資

2019-09-03 19:25聯合報 記者侯俐安╱即時報導

國內計程車跳表將有50年來最大變革。交通部長林佳龍拍板「汽車運輸業管理規則」部分修正條文，全台多元化計程車除了目前採跳表計費，將新增「預告車資」，消費者也可透過網路App事前得知實際車資，多元化計程車可無需裝表，明天將報行政院，最快九月底上路。

交通部繼昨天擴大計程車汰舊換新後，今天在拍板「汽車運輸業管理規則」部分修正條文，全台多元化計程車將可採用事前預告車資，以不低於計程車核定運價的原則，業者可依據特殊車型、需求等自行擬定計費結構。同時開放計程車跨區過戶、並開放三門車輛。

由於交通部今年五月修正Uber條款「汽車運輸業管理規則」103-1條修正草案，歷經4個月的緩衝期後，今年10月8日起將開始執法取締，違規依法可開罰9000元至9萬元罰鍰，交通部一連串動作除因應計程車數位化，是否可吸引Uber留在台灣也引發關注。

交通部推動多元計程車3年以來，全台多元化計程車僅約2000輛。雖然根據法規，多元化計程車已可在核定運價範圍內自訂，並可事先預告車資，但只會給予一個範圍，例如從台北仁愛路到三峽為600至800元，最後仍須採跳表計費。

交通部表示，現行透過網路App計算車資技術程度及可靠度，已可獲一般大眾接受，消費者預約叫車時，也可知悉預告車資、費率計算方式，若以預告車資作為實際收取車資，消費者可事先決定是否以該車資接收服務，也可避免實際路況計算後，與預估車資誤差衍生的爭議。

交通部表示，計費方式除行駛里程外，尊重業者依不同市場定位規畫，參採尖離峰、中途繞路或停等特殊需求、車型、會員回饋等多樣性費率因子，公路主管機關核定計費結構及不低於一般計程車運價之原則，自行擬定費率計算內容，向該管公路主管機關備查。

此外，國內部分縣市計程車牌照數量供過於求，有的則不敷使用情形。據統計，目前台北市空車牌為9193張、新北為3363張、高雄3277張，是全台前3名，但雙北計程車早已供過於求，反倒是有需求的桃園只剩310張、台中只剩397張，新竹縣市合計更只剩11個空車牌。

為此，為使計程車牌照數量得依人口增減適度調節供需，交通部首度也修正「汽車運輸業管理規則」第91-2條，開放跨區行政過戶。

另外，目前計程車應使用四門以上轎式、旅行式或廂式小客車，基於提供計程車營運使用車輛之彈性，放寬計程車車門數限制為三門以上。

對此，中華民國計程車客運商業同業公會全國聯合會常務監事梁平良表示，計程車從早期喊價轉為跳表已長達50年，如今多元化計程車不能巡迴攬客、只能採派遣轎車，採網路App事前預告機制，因應數位化可提升計程車服務，他正面看待。不過他也認為，交通部應有檢驗機制，就像計程車跳表有經濟部驗證，乘客聽到跳表生也沒有爭議，未來採預告機制誰來認可、誰來檢驗，也應有建立合格機制。

至於開放跨區行政過戶他表示樂觀其成，他說，由於計程車是受管制的，在總量管制不增加之下，現在打破縣市限制、牌照才可流通，桃園缺牌可向台北市買牌，這社計程車都希望能做到的。

Uber則回應，樂見交通部肯定科技可以協助提升消費者選擇和交通產業轉型。

計程車。記者陳正興／攝影
計程車。記者陳正興／攝影
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