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耳朵好癢好想挖？ 醫師提醒：千萬別自行動手

2019-09-03 19:02聯合報 記者楊雅棠╱即時報導

許多人習慣在洗完澡後拿棉花棒掏耳朵，覺得耳屎堆積如山，很癢、很想挖。甚至坊間出現許多清耳朵偏方，例如「滴嬰兒油、橄欖油有助耳屎排出」、「生理食鹽水灌洗耳道能沖掉耳屎」等等。但是，千萬別急著動手！醫師提醒耳屎能不挖就不挖，真有必要，請找耳鼻喉科醫師幫忙。

耳屎成分是代謝的表皮細胞跟油脂等分泌物，可以保護外耳道，防止小蟲子進入，或避免細菌或是黴菌的感染；通常會隨新陳代謝掉落，因此並不需要特別去掏挖它。

開業耳鼻喉科醫師周慶明表示，堆積的耳屎雖然不會自動排出，但不建議民眾自行清理。最好的方式是就讓它自然堆積，等到真的感到不適，再到耳鼻喉科就診，由醫師協助清理，用專業器具將耳屎「夾」或「吸」出來；若是因為耳屎堆積太硬，則會先以石蠟油將耳屎軟化後再進一步處理。

周慶明解釋有些人的耳道較小，甚至崎嶇蜿蜒，加上耳朵的皮膚很薄，拿棉花棒清理便會刮傷耳壁造成流血、感染。尤其游泳後，皮膚泡在水裡變得更薄，這時候自行拿棉花棒清潔容易引起感染。另外，自行挖耳朵好像清出了不少耳屎，但這只是把堆積在外面的耳屎挖掉了，但堆積在裡面的部分卻反而會受到棉花棒的推擠，推得更深、塞得更實，反而不好取出。

至於坊間傳言的「滴嬰兒油、橄欖油」、「拿生理食鹽水沖洗」等小撇步，周慶明表示，不論是生理食鹽水或是清水，都不要拿來沖洗耳朵，因為水灌進耳朵後可能流不出來而引起感染，另一方面原本小塊的耳屎，可能因為吸水造成膨脹，反而卡住耳道無法取出。

另外，滴油雖然有軟化的效果，但耳屎軟化後並不會自己排出，仍需要透過夾取或吸取的方式將耳屎清出。

周慶明表示，耳鼻喉科有專業的器材，且經過消毒。若是感到聽力變差、耳鳴，或是因為耳屎太硬造成脹痛，請盡快到耳鼻喉科就醫。醫師診斷後發現是耳屎作祟，便會幫忙清理，千萬不要自行動手。

醫師表示，耳屎堆積請找耳鼻喉科協助清理，不要自行亂挖耳朵。圖／聯合報系資料照片
醫師表示，耳屎堆積請找耳鼻喉科協助清理，不要自行亂挖耳朵。圖／聯合報系資料照片
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耳屎耳朵醫師

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