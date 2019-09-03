兩大香港茶餐廳在台拚展店 泰昌餅家插旗信義區、檀島搶進新北市

2019-09-03 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台灣美食吹什麼風向？通常可由百貨新進駐的美食嗅到話題趨勢。香港老字號的檀島香港茶餐廳、泰昌餅家、太興茶餐廳、華嫂冰室陸續登台。泰昌餅家與檀島更是彼此較勁，在台展店動作頻頻，且不約而同積極往交通樞紐型百貨商場拓點。

交通樞紐型百貨商場，具有人來人往人潮優勢，通常與捷運或鐵道連通的樓層，其人流量往往是全館百貨最高，其中，最主力的餐飲業種更是競爭激烈，新進舊出、汰弱留強的淘汰賽定期上演。

泰昌餅家展店鎖定各交通樞紐設點，2018年11月底進駐環球購物中心板橋車站做為進軍台灣首站，單月曾創下800萬營業額，接下來於桃園機場二航廈開設第二家門市。看準每日有12萬人流的市府捷運站，今年9月首度插旗台北信義區，於統一時代百貨B2開設第三家門市，緊接著10月中旬於環球購物中心南港車站再展店。

位於統一時代百貨B2的泰昌餅家呈現時髦的復古港風氛圍，店內共有41個座位，還打造一道香港復古街道拍照牆。看準台灣人愛嘗鮮的特性，擅長在台灣操作限定口味的泰昌餅家，再為台灣獨創葡式「芙蓉蛋撻」，以泰昌最經典的曲奇塔皮蛋撻融合澳門葡式內餡，最後還可吃得到麻糬，混搭出全新的蛋撻滋味。除了有招牌港點外，也提供早餐、正餐以及外帶等選擇。

慶祝開幕泰昌餅家統一時代店，9月3日至9月5日購買6入蛋撻禮盒，免費送芙蓉蛋撻1顆，每日限量100顆。另外，環球板橋車站店即日起至10月13日推出期間限定商品，愛文芒果起士撻與卡士達起司菠蘿包。