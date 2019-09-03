降載機制不足恐衝擊鳥類 麥寮風電環評初審再卡關

2019-09-03 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



「雲林縣麥寮鄉設置風力發電計畫」今天環評初審又卡關，下次將罕見破天荒進入第五次專案小組審查。環評委員認為，開發單位在營運階段針對鳥類遷徙的風機降載機制仍有不足，部分風機鄰近濁水溪口濕地及文蛤養殖地，且位於土壤液化高潛勢區位，有必要重新檢討設立位置。

本案去年經環評大會審查，認為設置在河川區域恐有風險，要求補件再審，今天是第四次專案小組審查。根據開發單位新瑞風力發電公司修正規畫，原本擬設23座風機，改為10座風機，可避開候鳥敏感區及文蛤養殖池，總裝置容量為2萬9900kW至5萬4600kW。

開發對周邊環境影響，開發單位指出，透過最嚴格情境分析，13座風機部設後對濁水溪水理影響輕微，另據洪峰及地震影響評估，風機設於濁水溪南岸高灘地，也無結構脆弱之虞。

不過，開發單位在鳥類、蝙蝠遷徙的監測及停機降載機制不夠完善，環評委員花費超過一小時討論仍未能得到滿意回應，成為本案初審卡關最大癥結點。

根據開發單位提出的環境影響說明書，該案現地調查及長期監測資料認為，「西部沿海皆未記錄到蝙蝠有大規模遷徙」，且該區相較濁水溪出海口，屬於對候鳥停棲覓食或遷徙「影響較低」的區域，若對保育類或大體型鳥種遷徙影響輕微，將停止監測。

至於降載機制，開發單位表示，規畫在固定位置執行鳥類雷達監測，再以目視調查輔助，若發現有保育類極大體型鳥類飛行軌跡，將立即通知管理單位，立即降低風機轉速或停止運轉，整個降載過程可於10分鐘內完成。

但委員對降載機制提出諸多疑問，包括開發單位規畫3月及9月各執行3日調查，1、2、5、7、10、12月則各執行一日調查，但雷達應固定擺在當地持續監測，「而不是沒調查就拿走，否則無法掌握遷徙狀況」；委員更批評，目前規畫只有調查日子會啟動降載，其他天完全空白，以3月跟9月各執行三日調查來說，等於「一個月內有十分之九的時間沒有降載機制」，即使鳥類通過也沒有應變方法。

雖然開發回應，不是每個風場都需要降載機制，而應該根據敏感度而定，但委員仍不埋單，且進一步針對編號C8及C9風機位置提出質疑，不但緊鄰文蛤養殖地，更有分割林地疑慮，另外開發單位也沒辦法提出每個風機基座範圍內有無保育類植物。

閉門會議上，多數委員都認為應嚴謹看待此案，必須補件再審，主席裁示確實應有具體的降載機制，且C8及C9風機位置也應重新評估。