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中油再申請縮短輪班間隔 勞動部要求細分適用員工

2019-09-03 17:25聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

台灣觀光協會以辦理海外參展及觀光行銷推廣活動為由，日前向勞動部申請適用鬆綁7休1，勞動部勞動基準諮詢今開會討論，會中多數委員認為協會可透過人力調度讓員工輪流休假，駁回申請；另外，中油再提出輪班人員輪班間隔縮短至8小時，委員則認為應更細緻劃分各部門的適用人員，縮小影響範圍，要求中油再補件。

台灣觀光協會認為執行觀光行銷推廣活動、或帶領觀光產業業者至海外參展時，期間約7到12天，工作人員任務具無可取代性，另在國內辦理非例行舉辦的兩大重要會展(ITF 台北國際旅展、海峽兩岸台北旅展及台灣美食展)，員工必須執行任務，無法輪調休假，經勞資會議代表及全體員工同意，因此向勞動部提出適用勞基法第36-4條但書，鬆綁7休1。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨轉述，由於多數委員認為觀光協會可透過人力調度方式，讓員工輪流排休，因此不同意鬆綁。

此外，由於中油輪班人員適用勞基法34-2例外的落日條款在7月底已經到期，中油再度提出申請讓輪班人員輪班間隔從11小時縮短至8小時，謝倩蒨說，因中油業務有專業性，更涉及公共安全，像負責鑽井的探採事業部，工作地點偏遠，交通往返時間長，確實有適用34-2但書的需求，因此多數委員同意，但要求經濟部就適用範圍再做進一步的細緻規範，細分哪些部門的輪班人員適用縮短輪班間隔。

謝倩蒨說，原本中油輪班人員約6千多人，預估中油補件後，適用輪班間隔縮短的中油員工數將再減少。

中油再提出輪班人員輪班間隔縮短至8小時，委員則認為應更細緻劃分各部門的適用人員，...
中油再提出輪班人員輪班間隔縮短至8小時，委員則認為應更細緻劃分各部門的適用人員，縮小影響範圍，要求中油再補件。本報資料照片
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中油勞動部

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