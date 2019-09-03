中秋防大腸癌上身 醫院教三秘訣

2019-09-03 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



國人中秋節習慣闔家團聚烤肉，對此北投健康管理醫院提出三招預防大腸癌的方式。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影 分享 facebook

根據國健署公布「大腸癌」連續11年占據國人罹癌排行之首，且數據顯示國人平均每13人就有1人罹患大腸癌，每人一生中罹患大腸癌機率為7.7%。大腸癌罹患機率如此高，加上中秋烤肉將至，為了腸道的健康，從飲食及養成健康習慣下手，遠離罹患大腸癌風險。

北投健康管理醫院提出三招中秋預防大腸癌的方式，選擇優質蛋白質取代高脂加工肉品、選擇原態食物，以天然辛香料取代加工調味料、定期進行大腸癌篩檢，降低大腸癌死亡率風險。

北投健康管理醫院表示，中秋烤肉應選擇優質蛋白質為主，如海鮮、雞肉等，適量攝取高脂蛋白質，如五花肉、火鍋肉片、牛腩、內臟類等，若有外皮或肥肉應先去除再食用，避免香腸、培根、米血、貢丸等加工製品，建議選擇優質蛋白質搭配新鮮蔬菜，如：花椰菜、甜椒、香菇、杏鮑菇、玉米筍等。高纖蔬菜建議以串烤、生菜包肉的方式，一口蔬菜一口肉類，同時攝取纖維與蛋白才能健康無負擔。

烤肉時也應該要把握「三少一多」原則，少油、少鹽、少糖、高纖。建議選擇天然原態的食材、減少攝取加工品製品，加工食品在製作時添加較多油脂、鹽和食品添加物，吃多容易增加腎臟負擔及引發癌症等。而烤肉過程中，肉和烤肉醬在燒烤過程中油脂滴落到高溫的火上，會產生致癌物質雜環胺（Heterocyclic amines），建議提前將肉品以天然辛香料醃製，如蔥、薑、蒜、迷迭香、辣椒等，減少攝取額外的鹽、奶油及烤肉醬。

提醒烤肉時應搭配蔬果，蔬果含足量的膳食纖維及維生素C，不僅可以改善腸道菌相，也可以降低體內的自由基，預防癌症。衛福部建議國人每日水果量為2到4份，每份水果量為兩瓣柚子、其餘蘋果、葡萄、水梨、桃子等，約一拳頭為一份。

最後則是建議50歲以上民眾，應定期篩檢大腸癌指數，主要是大腸癌會隨著年齡上升發生率也會逐年攀升。經研究證實定期接受篩檢，可有性降低大腸癌死亡率2成至3成。