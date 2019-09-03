醫院醫護再傳染麻疹 北市衛生局：醫院已加強防範

2019-09-03 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國泰醫院8月中旬爆發麻疹群聚事件，疾病管制署今天再公布新增1例20多歲女性醫護人員麻疹確定病例。示意圖，照片人物非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國泰醫院8月中旬爆發麻疹群聚事件，一名麻疹患者到院就診卻造成5名急診醫護也感染，疾病管制署今天再公布新增1例20多歲女性醫護人員麻疹確定病例，於8月29日發病，是上次遭感染醫護人員的接觸者；對此，衛生局表示，醫院已有增加相關防護措施如動線管制、加戴口罩等。

衛生局疾病管制科長余燦華說，醫院醫護人員新麻疹案例依照麻疹發病日前後4天為傳染期來估算，應是最初受指標病患感染的醫護人員所傳染的；新病例29日發病後雖已隔離，但隔離前與新病例接觸的人要確定是否被傳染則要觀察約18天。

余燦華說，醫院針對群聚事件已啟動相關感染管制措施，包含動線管制、加戴口罩等，同時也提供全院員工含實習生，免費接種MMR疫苗，至上周末已接種1200多人；由於麻疹會透過空氣口沫傳染，傳染性高，民眾近日若有發燒、鼻炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速與衛生單位聯繫、戴口罩就醫並告知接觸史。

另外，有關北部本土登革熱部分，衛生局則表示，大安區建安里從8月18日於個案住所半徑100公尺內進行戶內、外噴藥消毒等防範措施後，8月26日也進行第二次噴消，個案雖已過了血症期，但仍可能有病媒蚊帶有可傳染的血液，預計要再觀察到本月15日，個案周邊尚未傳出又有類似登革熱病例。

至於新北本土登革熱病例在北市文山區的工作地，衛生局先前則針對於工作地與病例接觸的人員進行抽血檢查，發現呈陰性反應，而近期也都沒發現有類似病症案例。