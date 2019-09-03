2019「OPEN小將路跑」12月15日高雄夢時代登場！獨家限定完賽獎牌再升級

2019-09-03 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



一年一度大小朋友引頸期盼的「OPEN！RUN」OPEN小將路跑已邁入第7屆，今年將於12月15日在高雄夢時代登場，各分組第一名獎金高達1萬元，視覺設計突破以往色彩繽紛的風格，首次採用時尚潮流的黑色風格，廣受跑友高度期待的回饋物資也潮升級，根據不同組別分別推出限定包款；每年最受矚目的OPEN小將獎牌除了延續旋轉的動態設計之外，今年更首創站立式獎牌，可放在桌上，讓心情跟著OPEN小將轉起來。

「OPEN！RUN」OPEN小將路跑每年限定的回饋物資都受到跑友熱烈迴響與爭相收藏，當中最瘋搶的就是完賽獎牌。自2017年首度讓OPEN小將在獎牌上跑起來的設計之後，旋轉特色延續至今，今年獎牌更具備可旋轉、可站立、實用等3大特色，各組不同顏色的獎牌掛帶可任意拆解做為識別證帶使用；獨家回饋好禮還有賽事T－Shirt、紀念毛巾、完賽證書、澎派完賽驚喜包等，並鎖定各組別報名對象量身推出限量包款，11K專屬的「就是時尚腰包」是運動潮人的最佳單品，6K專屬的「就是大托特包」採用超大容量保冷材質、雙層收納，野餐郊遊也可用，3K限定的「就是萌收納包」為可收納式束口袋，外出攜帶更方便。