台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通正搶通中

2019-09-03 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台鐵今天下午2時19分接獲通報，新竹北湖站集電弓歪斜、電車線斷落，北湖站雙線不通。記者於下午3點50分再度詢問新竹北湖站，北湖站回應目前仍在搶通當中。

台鐵指出，2203次區間車下午2時19分到北湖站時，發生南北端集電弓降下歪斜，下午2時38分，北湖站北端東線電車線斷落，跨在西正線上，2203次區間車也停在北湖站內，北湖站雙向不通。目前已通報電力段處理，並成立局本部一級應變小組。