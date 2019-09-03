國泰醫院麻疹群聚又爆醫師中鏢 她多次搭捷運板南線通勤

2019-09-03 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布，國內新增1例麻疹病例，為一名20多歲國泰醫院急診室女性醫師，確定與國泰醫院麻疹群聚有關，個案可傳染期間曾多次搭乘捷運板南線通勤，提醒曾出入相關場所者，自主健康管理18天，如疑似症狀，儘速聯繫衛生單位。圖／報系資料照片 分享 facebook 北市國泰醫院爆發麻疹群聚延燒，疾管署今公布，國內新增1例麻疹病例，為一名醫護人員，經衛生單位調查，確定與國泰醫院「麻疹超級傳播者」有關，該指標個案自上月中旬引爆醫院群聚後，至今已有各3名醫師及護理師感染者、一名急診共同空間暴露陌生陪病家屬也感染，同時造成一名同住家人及搭乘同班飛機乘客感染，目前已經一人傳染9人。

新個案為一名20多歲國泰醫院急診室女性醫師，是8月17日公布麻疹群聚醫院急診醫護人員同事，於8月29日出現輕微發燒及上半身略有紅疹，由該院感控單位安排就醫採檢後居家隔離，疾管署副署長羅一鈞指出，新個案仍為群聚次波感染首例，個案可傳染期間曾多次搭乘捷運板南線通勤，提醒曾出入相關場所者，自主健康管理18天，如疑似症狀，儘速聯繫衛生單位。

該起群聚指標案例7月底從越南返台後，原是為治療潛在疾病就醫，直到8月5日才發現染麻疹，8月17日發現4名急診醫護感染，雖緊急對病患出入加強管制，但三天後又出現2例是國泰醫院麻疹群聚個案，不料今日又公布一新個案，目前確認院內有7人受到感染，另歸國確診前還傳染一名同住家人及搭乘同班飛機乘客。

該群聚事件首波感染共監測2209名接觸者，預計將於9月5日期滿， 此追蹤名單中，目前僅發現今日公布個案有症狀。羅一鈞指出，醫院已立即啟動相關感染管制措施，提供全院員工，含實習生免費接種MMR疫苗，至8月30日止已接種1208人，研判醫院疫情可受控制，感染人數應不會再增加。若仍有新個案，以家庭或職場外，如餐廳親友接觸者，可能性較大。