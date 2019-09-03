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國泰醫院麻疹群聚又爆醫師中鏢 她多次搭捷運板南線通勤

2019-09-03 15:51聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

疾管署今公布，國內新增1例麻疹病例，為一名20多歲國泰醫院急診室女性醫師，確定與...
疾管署今公布，國內新增1例麻疹病例，為一名20多歲國泰醫院急診室女性醫師，確定與國泰醫院麻疹群聚有關，個案可傳染期間曾多次搭乘捷運板南線通勤，提醒曾出入相關場所者，自主健康管理18天，如疑似症狀，儘速聯繫衛生單位。圖／報系資料照片
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北市國泰醫院爆發麻疹群聚延燒，疾管署今公布，國內新增1例麻疹病例，為一名醫護人員，經衛生單位調查，確定與國泰醫院「麻疹超級傳播者」有關，該指標個案自上月中旬引爆醫院群聚後，至今已有各3名醫師及護理師感染者、一名急診共同空間暴露陌生陪病家屬也感染，同時造成一名同住家人及搭乘同班飛機乘客感染，目前已經一人傳染9人。

新個案為一名20多歲國泰醫院急診室女性醫師，是8月17日公布麻疹群聚醫院急診醫護人員同事，於8月29日出現輕微發燒及上半身略有紅疹，由該院感控單位安排就醫採檢後居家隔離，疾管署副署長羅一鈞指出，新個案仍為群聚次波感染首例，個案可傳染期間曾多次搭乘捷運板南線通勤，提醒曾出入相關場所者，自主健康管理18天，如疑似症狀，儘速聯繫衛生單位。

該起群聚指標案例7月底從越南返台後，原是為治療潛在疾病就醫，直到8月5日才發現染麻疹，8月17日發現4名急診醫護感染，雖緊急對病患出入加強管制，但三天後又出現2例是國泰醫院麻疹群聚個案，不料今日又公布一新個案，目前確認院內有7人受到感染，另歸國確診前還傳染一名同住家人及搭乘同班飛機乘客。

該群聚事件首波感染共監測2209名接觸者，預計將於9月5日期滿， 此追蹤名單中，目前僅發現今日公布個案有症狀。羅一鈞指出，醫院已立即啟動相關感染管制措施，提供全院員工，含實習生免費接種MMR疫苗，至8月30日止已接種1208人，研判醫院疫情可受控制，感染人數應不會再增加。若仍有新個案，以家庭或職場外，如餐廳親友接觸者，可能性較大。

我國今年累計123例麻疹病例，其中76例為國內感染，47例為境外移入病，感染國家以越南17例、泰國12例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊25例最多，其次為商務及探親。疾管署呼籲，避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲嬰兒前往，出發2周前可至衛生所自費接種1劑疫苗；其他族群赴流行地區前可至旅遊醫學門診評估。

提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎...
提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。圖／疾管署提供
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麻疹衛生所疫苗

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