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開學第一周狂增5例腸病毒重症 創今年單周重症數之最

2019-09-03 15:19聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

今年夏季腸病毒罕見一直未脫離流行閾值，正值開學季，疫情持續上升，疾管署今公布，國內上周新增5例腸病毒併發重症病例，創今年單周重症數之最，就醫人次已超過夏季疫情最高峰。疾管署警告，流行高峰恐延續至10月，學童間密切互動易使腸病毒傳播，更可能成為家庭與社區間疫情傳播的橋樑，提醒民眾落實正確勤洗手與生病在家休息。

腸病毒流行期分別為4至6月及9至10月，疾病管制署監測資料顯示，今年腸病毒疫情即便自7月中旬下降，卻始終未成功脫離流行期，上周國內腸病毒門急診就診人次來到1萬8千多，較前周1萬6千多人次上升10.7％，甚至已超越今年夏季疫情流行最高峰的1萬7千人次，尤其中部以南地區上升明顯。

往年夏季腸病毒多會在開學前脫離流行期，今年疫情卻反常延燒。疾管署副署長羅一鈞表示，2017年也曾發生過夏季疫情接續至開學期，甚至延燒至國慶連假，疫情才逐漸降溫，當年最高紀錄全台一度有291個班級因此停課，預估未來一個月會是國內腸病毒流行高峰期，今年這波疫情究竟何時才會降溫，疾管署研判恐要等十月。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增個案分別來自北部及南部，年齡介於5個月至10歲，其中4名都是5歲以下高風險族群。5人發病後分別陸續出現發燒、嗜睡、嘔吐、心跳加速、肌抽躍、肢體無力及意識改變等症狀就醫並收治住院，經檢驗審查確診4人是腸病毒71型併發腦炎、1人為克沙奇A6型併發急性下肢無力，所幸5人經治療後復原情形良好皆已出院。

林詠青提醒，目前為腸病毒流行期間，民眾應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，及教導幼兒落實正確勤洗手。腸病毒無法以酒精消滅，只能以稀釋含氯漂白水作為消毒水，殺光腸病毒。消毒水製作步驟簡單，需準備十公升的清水，倒入100c.c.含氯漂白水即可完成。

一般家中洗衣服的漂白水並沒有含氯，爸媽在調製時要特別留意，若不知如何量含氯漂白水，只需準備一個養樂多空瓶，剛好就是100c.c.。林詠青建議，可將浸泡消毒水的玩具靜置10分鐘，再用清水清洗，就可以安心消滅腸病毒。另外，因稀釋含氯漂白水殺菌成分會氧化，24小時後會失去殺菌功用，所以爸媽們也不要做太多。

國內上周新增5例腸病毒併發重症病例，創今年單周重症數之最，就醫人次已超過夏季疫情...
國內上周新增5例腸病毒併發重症病例，創今年單周重症數之最，就醫人次已超過夏季疫情最高峰。疾管署警告，流行高峰恐延續至10月。記者陳婕翎／攝影
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