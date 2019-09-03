柯文哲出書 揭開台大急診室如煉獄的祕密

2019-09-03 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲近日出書「生死之間」（商周出版），書中「收拾急診煉獄的爛攤子」，揭開台大醫院急診後送病房的緣起。

柯文哲在書中指出，他的好友黃勝堅醫師曾經跟他底下的醫生說：「我們當醫生的不可以只去救那些能救的病人，對不能救的病人，還是要加以處理，絕不可以因為病人簽了DNR（不施行心肺復甦術同意書）就不讓病人住院。」

書中說，有一天， 急診來了一個肝癌末期的病人， 病人肚子鼓脹， 一直喘個不停。急診的醫生一看就說：「病人很喘，先插管再說。」病人的女兒在旁邊趕緊說：「我爸癌症末期了，我們不想插管。」急診醫生一聽到這話， 就把她罵了一頓， 說什麼「 不插管妳送來醫院做什麼」，然後把病人推到急診的走廊上，一待就待了三個小時。

整整三個小時， 病人在走廊上喘個不停， 喘到後來急診醫生看不下去了：「好啦，我打電話問問看樓上病房要不要收。」但內科病房一聽到是肝癌末期、簽過DNR，又是快死的病人，就罵說：「人快死了還送上來幹什麼？不收。」急診醫師心想，既然普通病房不收，那問問看加護病房要不要收吧！於是他又打電話去加護病房問，也被罵了回來。

就在這時他忽然想到， 新來的外科主任黃勝堅醫師說， 不可以因為病人簽過DNR就拒收，於是他就把病人直接送去了外科病房。外科住院醫師一看到這個病人的病歷，就開始叨唸，但最後還是收下了病人。

其實病人進到外科，醫生也沒有為他做什麼有意義的治療， 就是安排他住院。看他喘得厲害，於是把他的床頭搖高三十度，給他掛個氧氣， 讓他呼吸能順暢一些； 因為病人會拉肚子， 所以給他換紙尿布；因為病人肚子很脹、會痛，所以給他打兩毫克嗎啡，讓他能夠舒服一點。就這樣東摸摸西摸摸，病人四個鐘頭以後還是過世了。

病人死了，外科住院醫師又忍不住開罵：「不是說了不要收嗎？你看這個病人進來不到四個鐘頭就死掉，我才剛剛寫完他的住院病歷，現在又要開始寫出院病歷！那一床現在又空了，空床又要接新病人，給我找麻煩......」

緊接著， 太平間來收遺體， 把病人整理好要送出去， 經過護理站的時候，病人的女兒忽然跪了下來，跟護理站的醫護人員磕頭致謝。她說：「謝謝你們沒有讓我爸爸死在急診室的走廊上。」

柯文哲說，黃勝堅醫師告訴他，那個當初罵得最凶的外科住院醫師， 在那一刻紅著臉，什麼話也沒再說。

柯文哲說，設身處地想， 如果你或我是那個病人的女兒， 父親癌症末期， 眼看就快死了，痛苦得直喘，我們該怎麼辦？做女兒的就是因為不曉得該怎麼辦，又不忍見父親如此痛苦，才會把他送進醫院啊。結果送到醫院，醫院各科把她父親當皮球踢來踢去，她的心裡該有多麼痛苦？

他表示，台大醫院的急診處永遠人滿為患，因為台大醫院收住院病人是由各科決定，所以各科都會來撿病人去住院，撿到最後總有一批病人無處去，這類病人要不是處於生命末期，沒有人願意收；要不就是病症太多很麻煩，現在台灣的醫療分科太細，很多專科醫師已經喪失同時看多種疾病的能力；最後一種就是巴氏量表分數太低的病人，這一類病人沒有自理能力，時常需要護理師把屎把尿，所以護理師不高興，總醫師也知道最好不要收這種病人。

他表示，2009年7月到8月間，健保局統計， 台大醫院急診處一個月暫留的人數，超過三天的病人有270個。任何時間去台大醫院急診處看，差不多都有一百個以上的病人停在那裡等住院。這種狀況除了跟各科收治病人的慣例有關，也與健保實行有關。

有了健保以後，台灣住院病床的需求量暴增三倍，但病人堆在急診，卻不是病床不夠的問題。健保法條規定要實施家醫、分級和轉診制度，但是台灣的法律經常是訂出來給人民參考而不是遵守用的，所以家醫、分級和轉診制度都沒有實行，結果病人通通湧向醫學中心，各大醫學中心急診處人滿為患。

他說，其實在台大醫院， 這種現象不是健保實行後才發生的， 急診處病人暫留過高的狀況已經存在了好幾十年，但一直沒有人去解決。怎樣的狀況下，醫生們會對問題集體視而不見？答案是，當醫生不再對病人的痛苦覺得不安的時候。

後來，連健保局都公開批評此事，引發媒體關注。柯文哲說，有一天院長把我叫到院長室，客客氣氣的說：「你去開一個急診後送病房，凡是各科不要收的病人，就去住你的病房。」他說，他當時迷迷糊糊就答應了，回去一想才發現這是個爛攤子。

他去跟院長商量，我說：「如果我現在走出去跟人家說，我開這個病房，是要給台大醫院擦屁股，那麼我只會找到衛生紙，不會找到人才。既然你讓我承擔這麼困難的工作，請給我人事權跟自主權。」院長想一想，答應了。

柯文哲說，這就是急診後送病房的源起。這個病房有很多別稱， 叫7D病房，也叫「德蕾莎病房」。

德蕾莎是一個在印度加爾各答的修女， 當時羅馬教廷每天給她兩塊美元，折合新台幣大約60塊左右。德蕾莎每天只能推著一輛平板車，穿梭加爾各答的大街小巷，看到有快死的乞丐， 就把他撿回來， 替他沐浴， 幫他換上乾淨的衣服，把他放在床上，為他禱告......然後乞丐就死了。

以世俗的眼光來看，德蕾莎做這些事的成本效益是零，每股淨利也是零。但如果沒有德蕾莎修女的話，那些窮苦的乞丐在臨死之際，可能是怨恨人生、詛咒世界；但是因為有她的善行，窮困的乞丐在臨死的時候或許會覺得，是上帝派了天使來接他們回去。

台大的德蕾莎病房剛開始只有35床，後來擴增到70床。柯文哲說，他一直覺得， 那是台大醫院歷史上最傳奇的病房。它專門收治別科都不要， 被視為最爛、最臭、狀況最糟糕的病人， 但從成立到最終，幾乎沒有發生過醫療糾紛。

他說，他為這個病房設定了很多特殊的制度， 譬如病人臨終時， 一定為病人家屬舉辦醫病說明會，讓家屬知道病人的狀況和我們的態度、醫療的步驟。

每個病房都有一間專收傳染病的單人隔離床， 但因為不是隨時都有需要隔離的傳染病人，所以這個隔離病室常是空的。若遇到住在二人房、三人房的病人，估計在一兩天內會往生，只要隔離室是空的，我們就會把臨終病患移到單人的隔離室。

他會告訴家屬， 病人情況不好， 所以讓他單獨一間， 有比較好的環境讓他能夠靜心休養，也讓家屬能夠就近陪伴。我們還順應病人的宗教信仰，安排不同的宗教布置。他也特別關心那間病房裡的病人。