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GoShare上路！一次看懂Gogoro共享電動機車計費方式、如何註冊、開廂找驚喜

2019-09-03 15:20未來城市@天下 文‧許鈺屏

Gogoro先前宣布共享電動機車服務「GoShare」插旗桃園，29日一早正式上路，便吸引不少民眾上街找車、熱烈分享騎乘心得，1,000輛車一度全數出租。而GoShare的租費計算方式、如何註冊、又有哪些優惠呢？

Gogoro將智慧城市生態系藍圖拓展至共享領域，發表全球第一套高度整合原平台資源、「端至端」移動共享方案「GoShare」，希望滿足城市內多元短途移動需求。

天藍色車身、綁上藍白氣球及緞帶的GoShare於8月29日的上午8點29分上路，首批投放車輛共1,000輛，服務範圍則涵蓋桃園主要樞紐和都會區。

GoShare首波服務區包括桃園市區、桃園高鐵站及林口長庚一帶。圖片來源：GoS...
GoShare首波服務區包括桃園市區、桃園高鐵站及林口長庚一帶。圖片來源：GoShare App截圖畫面
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一、租車費率的計算方式？

搭配專屬GoShare App：

1.即日起至年底，新用戶首次騎乘享前30分鐘免費。

2.即日起至九月30日，趟趟騎乘前6分鐘免費，之後每分鐘2.5元。

3.服務上線當日，首位成功騎乘的用戶，將獲得100次前30分鐘免費優惠；此外，每輛GoShare車輛的首位用戶，將獲得10次前15分鐘免費優惠。

4.可以隨時到Gogoro換電站更換電池，換電不需另外收費。

二、租車前該如何註冊？

下載GoShare App，上傳個人身分證件、普通重型機車駕照與信用卡資料，並完成即時人臉比對，即可在三分鐘完成身分認證和註冊，解決以往使用共享服務需要等待數日審核的不便。

此外，租車時，會自動涵蓋強制險、第三責任險、駕駛人傷害險等交通保險。

三、車都停在哪裡？該如何預約？

App頁面提供租車者電量、車牌和費率等資訊。圖片來源：GoShare App截圖...
App頁面提供租車者電量、車牌和費率等資訊。圖片來源：GoShare App截圖畫面
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車輛會停放在服務範圍內的合法停車格中，可直接掃描車尾QR Code租車。而GoShare App上也可顯示車輛所在地、車牌及電量，以便隨時尋車、預約；預約成功後，車輛將免費保留十分鐘，並透過導航功能指引用戶找到GoShare 車輛。

放大地圖，可以看到車子的剩餘戰鬥力。圖片來源：GoShare App截圖畫面
放大地圖，可以看到車子的剩餘戰鬥力。圖片來源：GoShare App截圖畫面
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服務區內可隨租隨還，GoShare提醒，還車時須將車輛停放在服務範圍內安全合法的公共路側停車格內。如有狀況也能透過APP與客服即時連繫。

同時，GoShare 將累積使用型態數據，推薦最適合用戶騎乘習慣的車輛。實際服務範圍、可預約車輛、可用電量、可騎乘距離、費率等詳細資訊都將完整顯示在App中。

四、GoShare的上路小驚喜！

1.車廂內配置3/4罩和1/2半罩式安全帽各一頂、拋棄式衛生頭套，並黏貼了設計感和安全性兼備的反光標誌，提升行車安全。

2.上線當日，每輛車廂都有限量早安小禮，讓民眾掀車廂、找驚喜。

3.上線當日，上傳指定GoShare車輛照片至GoShare臉書官方粉絲團，可再獲得百元騎乘金。

4. 即日起至今年底，每推薦一名好友成功騎乘，即可獲得100元騎乘金，推薦人數無上限。

「全文轉載自未來城市(GoShare上路！一次看懂Gogoro共享電動機車計費方式、如何註冊、開廂找驚喜)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【延伸閱讀】德國也有gogoro！「微移動」為何紅遍全球卻毀譽參半？

【延伸閱讀】阿姆斯特丹：過半人口騎自行車，還推電力共享車？

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