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安慰憂鬱症患者 醫：千萬不要「想開一點就好」

2019-09-03 12:57聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

曾演出韓劇「雲畫的月光」、「擁抱太陽的月亮」的48歲南韓女演員全美善，日前驚傳因長期罹患憂鬱症而輕生。醫師指出，憂鬱症的核心症狀是持續情緒低落、失去活力，影響患者及家人活品質甚大，但憂鬱症絕對不是絕症，經與醫師充分討論，透過藥物治療、心理治療等方式，可協助患者恢復健康。

東元綜合醫院精神科主任醫師楊錚宜表示，世界衛生組織研究顯示，憂鬱症女性的終生盛行率約10到25%，男性則約5到12%；而根據衛福部 106 年抗憂鬱藥物使用人數統計，全臺灣使用抗憂鬱藥物人數達 127萬3561 人，其中男性為 52萬4,146 人、女性為 74萬9415 人，女性罹患憂鬱症比例較高，主要原因在男女的大腦結構不同。

女性負責掌管情緒中樞的杏仁核運作功能較弱，容易出現焦慮、憂慮等負面情緒。若是有家族遺傳，罹患憂鬱症的機率更高。另外女性受荷爾蒙變化會有生理期、懷孕、更年期等，都是較容易有情緒困擾的時期。研究指出生育年齡的女性，高達 85％有經期相關不適症狀，包括經痛、頭痛、腰痛、失眠、經前症候群等。此外近年來青少年憂鬱症也是非常重要的關懷議題，發生的原因包括課業壓 力、家庭因素、人際關係等。

楊錚宜指出，憂鬱症已被世界衛生組織列為 21 世紀人類的三大疾病之一，核心症狀是持續情緒低落、失去活力，即使轉移注意力短暫出現好心情，仍會很快感覺低落無助，症狀持續久了，甚至會影響注意力、缺乏動力，嚴重的患者可能出現結束生命的念頭，但憂鬱症絕對不是絕症，經與醫師充分討論，透過藥物治療、心理治療等方式，可協助患者恢復健康。

抗憂鬱劑治療一般會在 2 至 3 周內見效，約 6 至 8 周會得到改善，症狀消除必須再規律服藥 3 至 6 個月以預防復發，之後醫師會評估是否可減低藥量及嘗試停藥。楊錚宜強調，許多民眾擔心服用精神科藥物會依賴或成癮，因而抗拒就醫或採用另類療法，反而會延誤病情。除了和醫師配合，家屬的支持陪伴也相當重要，盡可能不要安慰患者「想開一點就好」，否則可能加重患者自責的機會，家屬可試著多點傾聽及陪伴，鼓勵患者繼續和醫師討論，就是最好最重要的正向力量。

東元綜合醫院精神科主任醫師楊錚宜表示，憂鬱症已被世界衛生組織列為 21 世紀人類...
東元綜合醫院精神科主任醫師楊錚宜表示，憂鬱症已被世界衛生組織列為 21 世紀人類的三大疾病之一，核心症狀是持續情緒低落、失去活力。圖／東元醫院提供
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憂鬱症患者醫師

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