立委提案離婚強制親職教育 婦團力反「成司法權壓迫」

2019-09-03 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



民進黨立委鍾佳濱。記者黃義書／攝影 分享 facebook 立委鍾佳濱今年提案，欲修正家事事件法第10條之1，規範所有進入家事法庭處理未成年子女之家事調解、訴訟或非訟等事件，將強制雙親或監護人實施親職教育。勵馨基金會今則舉證提出，訴訟離婚不應強制親職教育。

勵馨並提出三點訴求，表示反對離婚訴訟案件全面強制親職教育，且不應制定罰則，去除離婚汙名。勵馨指出，家事事件審理細則第15條已明文規定，法官可透過自願或裁判／定有需求當事人參與親職教育，不需額外修法。勵馨也呼籲，應檢討「家庭暴力防治法」、「兒童及少年福利與權益保障法」強制親職教育的成效。

勵馨今天上午舉行記者會，表示服務的受暴女性時常面臨工作與爭取孩子監護權，被要求上親職教育的兩難。這些女性說，「好不容易找到工作，但因為要去上法院上親職教育課程，不得已常常需要請假，後來就被老闆解雇了，我和孩子的生活頓時失去經濟來源」。

勵馨表示，台灣每年平均超過5萬對夫妻離婚。107年逾5萬4000對夫妻離婚，相當於每小時有6.2對離婚。目前除了兩願離婚之外，約有15%的夫妻會走到法院訴請離婚。據司法院統計，台灣近5年審理的離婚案件中，附帶子女監護權歸屬的每年逾1600人，相當於每天有4個孩子捲入父母離婚訴訟的監護爭奪中。一旦司法強制親職教育普及至所有訴訟離婚的案件，又附上懲罰性的法律條文，不僅有汙名離婚家庭親職能力不足的疑慮，且僵化的規範更容易忽略家庭間處境的差異。

勵馨說，從過往的服務經驗中發現，民眾選擇透過法院訴訟離婚，多數因雙方私下無法協議，其中許多是鼓起勇氣要脫離家暴的受害者，或是一方家長因為不忍孩子被另一方家長不當照顧，提出改定監護或爭取監護的民眾，而其不少是生活在社會底層的弱勢民眾。

勵馨社諮部總督導杜瑛秋指出，現行法律對於在法院有離婚、監護權等家事事件之當事人和未成年子女，已有提供親職教育輔導服務，為了爭取孩子的監護權，大多民眾除了畏懼權威，也擔心法官的心證而不敢不去上課，怕被認為是不關心孩子的家長，但這也等同「類強制」了。

她說，曾經有夫妻在課堂上爭執，丈夫當場指責太太都是對方要離婚，害他要來上親職教育課程。她認為在法庭兩造對簿之下，任何的「強制」美意，都難以達到成效。在加上強制親職教育、諮商或輔導的過程表現可能被法官作為訴訟證據或心證時，將形成司法權力壓迫，促使弱勢者更弱勢的窘境，這是勵馨與各團體最為擔憂的。

勵馨表示，他們與各團體認為，親職教育的重點並非強制規範與否，而是內容是否對當事人有助益？例如：法官的裁量標準、以及所謂親職教育、輔導或諮商的內容與師資為何？唯有提出各自適用的課程設計，像是透過第三方介入，協助家庭伴侶良性溝通，對於民眾最後選擇關係重組或修復，都能發展出更健康的互動模式。