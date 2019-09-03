去汙名化 鳳凰盃打籃球、桌球精障者展復健成果

2019-09-03 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



為去除對精神障礙的汙名化及營造健康生活，108年9月5日將於真理大學舉行第28屆全國康復之友鳳凰盃運動會，以展現其醫療與復健成果。

衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，本次參賽者主要以思覺失調症患者為主。思覺失調症的常見症狀包括妄想、幻聽等，而因為疾病的緣故病人容易退縮，使得活動性降低。因此藉由運動的方式，可以改善其活動性。

另外，因為藥物副作用關係，也會使病人動作緩慢、不靈活，運動便可作為很好的復健活動，並透過運動會的方式展現病友們的復健成果。心理及口腔健康司司長諶立中則表示，心理疾病患者其實更需要運動來作為輔助治療，不只是改善活動性，更對病情的穩定有更大的助益。

鳳凰盃運動會每年由北中南東四區的精神復健機構主辦，今年則由北區的八里療養院主辦。張自強主任也表示，由於殘障奧運並未將精神障礙疾病納入，因此今年一改過往以定點投籃等趣味競賽方式為主的賽事安排，首度舉辦籃球、桌球大隊接力等，希望與國際殘障奧運動會的賽事接軌。