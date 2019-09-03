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團膳不能用冷凍蔬菜？農糧署推這兩項冷凍蔬菜可替代

2019-09-03 11:26聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

中南部經過8月底的豪大雨和颱風，短期葉菜類仍在復耕當中，導致菜價攀升。北農今天的統計資料顯示，蔬菜每公斤平均批發價42.3元，雖比上一個交易日44.04元略低，零售市場蔬果售價仍維持高點。

農民廖營餘表示，如果後續沒有風災和豪雨，預估至少要再20天，才能恢復正常供應。農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，蔬菜產地復耕順利，現在價格在相對高點，估計約七到十天價格會逐步平穩，慢慢恢復供應。

中小學才剛開學，日前傳出有團膳業者撐不住，欲換冷凍蔬菜替代遭教育單位拒絕。蘇茂祥今天表示，冬天截切凍存的冷凍青花菜還有200多公噸，且有產銷履歷認證，符合推動校園午餐三張一Q每人每餐補助3.5元規範，此外，還有冷凍菠菜，團膳、學校午餐都可替代使用。若業者採用有困難，農糧署可以媒合並協調。

台北農產公司統計，今天蔬菜交易量1520公噸，量多價跌。品質最好的高麗菜（上價）每公斤平均批發價24元、大白菜40元、小白菜50元、青江菜56元、空心菜72元、A菜72元、地瓜葉73元、青蔥244元。

新北市傳統市場空心菜、莧菜一把30元，地瓜葉一斤65元，高麗菜一斤50至55元，番茄一斤80元、小黃瓜一斤65至80元都有，青蔥一把（約三至四根）要50元，葉菜類相對少，進口青花菜一顆約40至45元，價格皆在高點。

短期小葉菜類因為大雨風災受損復耕當中，農糧署推國產履歷冷凍青花菜可短期替代。圖／...
短期小葉菜類因為大雨風災受損復耕當中，農糧署推國產履歷冷凍青花菜可短期替代。圖／農糧署提供
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北農高麗菜農糧署菜價傳統市場農委會

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