團膳不能用冷凍蔬菜？農糧署推這兩項冷凍蔬菜可替代
中南部經過8月底的豪大雨和颱風，短期葉菜類仍在復耕當中，導致菜價攀升。北農今天的統計資料顯示，蔬菜每公斤平均批發價42.3元，雖比上一個交易日44.04元略低，零售市場蔬果售價仍維持高點。
農民廖營餘表示，如果後續沒有風災和豪雨，預估至少要再20天，才能恢復正常供應。農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，蔬菜產地復耕順利，現在價格在相對高點，估計約七到十天價格會逐步平穩，慢慢恢復供應。
中小學才剛開學，日前傳出有團膳業者撐不住，欲換冷凍蔬菜替代遭教育單位拒絕。蘇茂祥今天表示，冬天截切凍存的冷凍青花菜還有200多公噸，且有產銷履歷認證，符合推動校園午餐三張一Q每人每餐補助3.5元規範，此外，還有冷凍菠菜，團膳、學校午餐都可替代使用。若業者採用有困難，農糧署可以媒合並協調。
台北農產公司統計，今天蔬菜交易量1520公噸，量多價跌。品質最好的高麗菜（上價）每公斤平均批發價24元、大白菜40元、小白菜50元、青江菜56元、空心菜72元、A菜72元、地瓜葉73元、青蔥244元。
新北市傳統市場空心菜、莧菜一把30元，地瓜葉一斤65元，高麗菜一斤50至55元，番茄一斤80元、小黃瓜一斤65至80元都有，青蔥一把（約三至四根）要50元，葉菜類相對少，進口青花菜一顆約40至45元，價格皆在高點。
留言