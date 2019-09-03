親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙颱夾擊防天災
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費任何神明

下一個台灣？美前駐聯大使呼籲全球關注反送中

台南再增一例本土登革熱 南區喜東里女性確診

2019-09-03 11:16聯合報 記者簡浩正╱即時報導

疾管署防疫人員，持續加強台南市東區病媒孳生源查核。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員，持續加強台南市東區病媒孳生源查核。圖／疾管署提供
分享
台南市新增登革熱病例。衛福部疾病管制署今上午公布台南新增1例本土登革熱病例，為住在南區喜東里50多歲女性，平常在東區東門里工作，因發燒、肌肉痛等症狀就醫，經兩次採血確定感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，該女性個案住台南南區喜東里，近期未出國，於8月20日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀就醫，因症狀未改善，於8月22日再次就醫並通報，9月2日二採而確診染登革熱。

羅一鈞說，該個案平時主要於住家及東區東門里工作地活動，與日前其他個案出沒地相近，研判其於工作地周邊感染的機會較高。衛生單位已針對個案居住地及工作地進行噴霧壓罐作業、戶外化學防治及孳生源清除，今日再度於東區東門里、南區喜東里進行戶外半徑100公尺化學防治工作。

疾管署表示，截至目前今年國內累計77例本土登革熱病例，高雄市51例中，三民區37例，前鎮、鳳山及左營區各3例，鼓山、路竹、旗津、苓雅及仁武區各1例；台南市22例中，包含東區9例、中西區4例、南區3例、安南區2例，永康、左鎮、新化及北區各1例；新北市中和區、永和區各1例；桃園市中壢區1例；台北市大安區1例。另有352例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署說，因近日受颱風外圍環流影響，全台各地易有局部大雨發生，雨後一周民眾應加強清除積水容器，防範病媒孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

登革熱衛福部發燒頭痛

相關新聞

高雄一所國小爆發流感疫情 小一入校量體溫校園消毒

2019-09-03 12:24

台南北門急水溪出海口驚見豬屍 動保處：緊急就地焚毀

2019-09-03 11:18

開學水痘患者增兩成 醫籲多打一劑疫苗增保護力

2019-09-03 10:58

立委提案離婚強制親職教育 婦團力反「成司法權壓迫」

2019-09-03 12:12

影／林進旺每年送月餅關懷弱勢 愛心11年不間斷

2019-09-03 12:01

花蓮規模4.3地震 影響台鐵旅客逾千人

2019-09-03 12:01

去汙名化 鳳凰盃打籃球、桌球精障者展復健成果

2019-09-03 11:55

團膳不能用冷凍蔬菜？農糧署推這兩項冷凍蔬菜可替代

2019-09-03 11:26

17歲高中女生個展 魯紫妍用繪畫傳愛

2019-09-03 11:11

別把精神疾病患者關在家中 運動是最佳復健方式

2019-09-03 11:11

規範托嬰中心裝監視器、存檔30天 兒盟批治標不治本

2019-09-03 11:08

台南市再增本土登革熱病例 這次地點在南區喜東里

2019-09-03 10:47

空品不佳！ 中市16測站３站達橘色等級

2019-09-03 10:26

文策院帶隊參展 「上海國際品牌授權展」徵展開跑！報名至9月16日止

2019-09-03 10:19

減重不吃飯不碰油 營養師：毋湯這樣減

2019-09-03 10:15

太魯閣號無階化9月終於要動工 變更契約後多花1億

2019-09-03 10:04

退化性關節炎導致膝蓋不適 可以穿鞋客製化鞋墊試試

2019-09-03 09:35

花蓮發生規模4.3的淺層地震 最大震度4級

2019-09-03 09:13

蔡政府為何提高菸捐？看這件事 就知不是為了健康

2019-09-03 09:00

擴散條件差 竹苗及中部地區空品「橘色警報」

2019-09-03 04:57

發票小確幸！下半年增開200元小獎

2019-09-03 00:54

健康你我他／每年打疫苗 流感、肺炎一次預防

2019-09-03 00:35

健康主題館／很勇不用防曬？ 男性熱傷害是女性3倍

2019-09-03 00:35

高醫大跨域學習 老少共學長照

2019-09-03 00:35

日韓港澳新南向航線 飛中南部將免收降落費

2019-09-03 00:00

小黃汰舊放寬 7年車就可申請補助

2019-09-02 23:58

吹哨被當食安乞丐 政府請當好靠山

2019-09-02 23:57

地方申請獎金消極 檢舉氛圍很低迷

2019-09-02 23:55

他揪黑心液蛋卻失業搬家…食安英雄不好當 吹哨件數、獎金驟減

2019-09-02 23:54

飲食守住3大法則 健康過中秋

2019-09-02 23:48

迎新...變群聚 高雄某國小69人染流感

2019-09-02 23:25

秋冬國旅補助 星級酒店、樂園紛加碼搶客

2019-09-02 23:19

食安檢舉英雄像丐幫 吹哨獎金件數年驟減

2019-09-02 23:16

地方申請獎金消極 檢舉氛圍低迷

2019-09-02 23:16

普悠瑪又爆維修爭議 台鐵回應黃國昌「五大問」

2019-09-02 22:24

自助餐夾菜金額標準是什麼？ 網友紛提各種神解析

2019-09-02 21:14

伊東豐雄弟子操刀 台灣品牌飯店奪日本建築獎

2019-09-02 20:10

每天晚上都失眠！網路流傳「一顆綠豆治療失眠」 該怎麼做？

2019-09-02 20:01

秋節國道輸運優惠看這裡 暫停收費時段別錯過

2019-09-02 19:33
看更多

熱門文章

雙颱夾擊！玲玲今午恐發海警 晚上雨勢開始增強

2019-09-03 04:59

影／蝸居女孩樹下奮發讀書 縣長要助她圓夢看外婆

2019-09-02 15:15

胖到癱瘓、公開刺喉 逾5800人連署終止神豬比賽

2019-09-02 17:48

雙颱接力影響到周末 吳德榮：劍魚也有整合近台的機率

2019-09-03 07:37

蔡政府為何提高菸捐？看這件事 就知不是為了健康

2019-09-03 09:00

慘！男子泳渡日月潭曬成「關二爺」 網友笑翻給建議

2019-09-02 15:16

彭啟明：劍魚、玲玲雙颱相互干擾 令人聯想到過去的怪颱

2019-09-03 07:24

影／周三起嚴防豪雨！輕颱玲玲生成 明下半天影響台灣

2019-09-02 13:44

自助餐夾菜金額標準是什麼？ 網友紛提各種神解析

2019-09-02 21:14

「海警邊緣」輕颱玲玲逼近 明午不排除發海警

2019-09-02 22:27

達美樂開學季 6款外帶大披薩一個下殺219元

2019-09-02 14:53

姓「黃」民眾吃「品田牧場」打88折！穿黃衣、名字有「ㄏㄨㄤˊ」也適用

2019-09-03 11:27

漂流屍腐爛消防員打撈壓力大 研發新遺體袋獲國家專利

2019-09-02 15:52

曹操為何殺孔融？來看「讀者」說故事

2019-09-02 14:10

藜麥拌飯營養又助減重？學者提醒減重原則 

2019-09-02 13:42

淡海輕軌推開學祭優惠 全台「大一新生」免費搭乘

2019-09-02 14:45

颱風玲玲步步逼近 明晚起影響台灣

2019-09-02 14:24

不只雙颱夾擊 後面2個熱帶系統有發展機會

2019-09-03 11:13

誇張！打公費疫苗卻虛報「掏耳朵」 健保署追回2200萬

2019-09-02 16:20

每日星座運勢／射手宜多與家人相處 投資好就收

2019-09-03 00:00

輕颱玲玲今晚影響至周四 各地防大雨

2019-09-03 09:29

品項超齊全！台灣第一家樂高授權專賣店即將登場

2019-09-02 21:18

中秋財神報導！「嫦娥刮刮樂」超高中獎率50%

2019-09-02 13:55

太魯閣號無階化9月終於要動工 變更契約後多花1億

2019-09-03 10:04

【賞文迴響】李佳玲／不是她的錯

2019-09-03 06:00

輕颱「玲玲」逼近台灣 明後天防降雨

2019-09-03 00:54

小黃汰舊放寬 7年車就可申請補助

2019-09-02 23:58

每天晚上都失眠！網路流傳「一顆綠豆治療失眠」 該怎麼做？

2019-09-02 20:01

他揪黑心液蛋卻失業搬家…食安英雄不好當 吹哨件數、獎金驟減

2019-09-02 23:54

颱風玲玲生成 明晚影響

2019-09-02 16:45

發票小確幸！下半年增開200元小獎

2019-09-03 00:54

腎臟病醫療費513億 蟬聯我國各項疾病之冠

2019-09-02 15:18

「浮腳筋」磨破皮竟大量出血 小心不治療死亡率達25%

2019-09-02 16:33

伊東豐雄弟子操刀 台灣品牌飯店奪日本建築獎

2019-09-02 20:10

北市動物園中秋夜間開放 來做柚燈、看表演、賞動物

2019-09-02 13:20

減重不吃飯不碰油 營養師：毋湯這樣減

2019-09-03 10:15

女男生都能用的氣墊粉餅 盤點3款超輕薄持久品牌

2019-09-02 14:09

輕颱「玲玲」生成 週三四最近台灣

2019-09-02 14:00

食安檢舉英雄像丐幫 吹哨獎金件數年驟減

2019-09-02 23:16

300萬株花海染紅河堤！日本5大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top