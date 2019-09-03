台南再增一例本土登革熱 南區喜東里女性確診

2019-09-03 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



疾管署防疫人員，持續加強台南市東區病媒孳生源查核。圖／疾管署提供 分享 facebook 台南市新增登革熱病例。衛福部疾病管制署今上午公布台南新增1例本土登革熱病例，為住在南區喜東里50多歲女性，平常在東區東門里工作，因發燒、肌肉痛等症狀就醫，經兩次採血確定感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，該女性個案住台南南區喜東里，近期未出國，於8月20日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀就醫，因症狀未改善，於8月22日再次就醫並通報，9月2日二採而確診染登革熱。

羅一鈞說，該個案平時主要於住家及東區東門里工作地活動，與日前其他個案出沒地相近，研判其於工作地周邊感染的機會較高。衛生單位已針對個案居住地及工作地進行噴霧壓罐作業、戶外化學防治及孳生源清除，今日再度於東區東門里、南區喜東里進行戶外半徑100公尺化學防治工作。

疾管署表示，截至目前今年國內累計77例本土登革熱病例，高雄市51例中，三民區37例，前鎮、鳳山及左營區各3例，鼓山、路竹、旗津、苓雅及仁武區各1例；台南市22例中，包含東區9例、中西區4例、南區3例、安南區2例，永康、左鎮、新化及北區各1例；新北市中和區、永和區各1例；桃園市中壢區1例；台北市大安區1例。另有352例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署說，因近日受颱風外圍環流影響，全台各地易有局部大雨發生，雨後一周民眾應加強清除積水容器，防範病媒孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。