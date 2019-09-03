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別把精神疾病患者關在家中 運動是最佳復健方式

2019-09-03 11:11聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

對精神疾病患者而言運動是最佳復健方式。記者宋健生／攝影
對精神疾病患者而言運動是最佳復健方式。記者宋健生／攝影
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我國精神疾病以思覺失調症為最大宗，而國人對於精神疾病患者仍有迷思，以為會隨時發瘋、攻擊人等，衛福部心口司長諶立中說，精神疾病患者與一般人沒有什麼不同，需要規律的生活、運動，特別是運動是對他們最好的復健方式，周四將舉辦第28屆鳳凰盃運動會，盼各界能對精神疾病去汙名化。

諶立中表示，我國慢性精神疾病的患者，以思覺失調症為主，其餘還有躁鬱症、憂鬱症等，只要妥善接受治療，病情皆能穩定控制。不過，國人對於精神疾病的患者，皆認為不該與外界接觸，把他們困在家中或是不讓他們隨意出門，反而喪失他們對於基本生活的能力，特別是失去運動，讓他們心肺功能、身體狀況愈來愈差。

受思覺失調所苦的小舞（化名）8年前入住八里療養院，過去從未有過運動習慣，到了療養院後，才開始慢慢接觸。起初也不太喜歡團體運動，連續兩年都獨自慢跑，最近因應運動會開始接觸籃球，團隊運動加上競賽壓力，更加深他們的感情。

今年的鳳凰盃運動會，特別結合真理大學，八里療養院職能治療科主任張自強表示，在學校內舉辦，讓學生能增加對精神疾病患者的關懷，盼能透過運動會，讓各界慢慢接觸，逐漸去除汙名化。

張自強說，運動對於精神疾病患者而言，分外重要，目前針對精神疾病患者的運動會，僅有鳳凰盃運動會，全國身心障礙國民運動會，納入了肢障、視障、智障、聽障，卻唯獨沒有加入精障。諶立中說，未來爭取所有身障的相關運動賽事，精神疾病患者也能加入。

患者八里思覺失調症

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