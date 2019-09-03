17歲高中女生個展 魯紫妍用繪畫傳愛

2019-09-03 11:11 聯合新聞網 台北訊



不是美術班本科生的魯紫妍舉辦首次個人畫展，捐出義賣所得做公益。 分享 facebook 十七歲的高中女生舉辦繪畫個展，捐出三十多萬元義賣所得給社福團體，魯紫妍不僅寫下自我人生的美麗篇章，也為社會傳遞了溫暖與愛。

就讀康橋國際學校高中部的魯紫妍不是美術班本科生，靠著濃厚興趣和努力自學，畫出動人的畫作，並在最近舉辦首次個人畫展──「魯紫妍個人畫展」，同時辦理「一手接愛、一手傳愛」的慈善義賣活動，希望藉由畫展也能夠對社會上的弱勢團體、流浪遊民、邊緣家庭和棄養動物奉獻心力。

「魯紫妍個人畫展」於8月底在台北國軍文藝活動中心藝術廳展出，全程由她自籌劃。為了這次畫展，她幾乎全年無休，一直在畫室創作，畫出生活中的體驗、內心深層的感受，更為十七歲的青春年華留下一個美麗回憶。

畫展非常成功，包括大金冷氣集團董事長蘇一仲、誠品書店集團董事吳國男，禮客百貨集團董事長翁素蕙、國際知名演說家陳婉芬等企業及藝文界人士，都親臨致詞勉勵，也響應了公益義賣畫作活動，共募集了三十多萬元，分別捐給財團法人人安基金會、財團法人基督教門諾會花蓮黎明教養院、社團法人台灣同伴動物扶助協會，以及台灣基督長老教會台北濟南教會等。

魯紫妍靠著濃厚興趣和努力自學，畫出動人的創作。 分享 facebook

魯紫妍從孩童時期就喜歡塗鴉，國小上課後美術班，是她開心學畫的開始，透過多次參與學校活動的海報製作、協助班級的教室佈置和班服設計等，培養了她對藝術美學的專注力及觀察力，上高中之後，學校美術老師在指定的學習作業中，每每拿她的作品出來表揚、展示，甚至有老師表示要購買、收藏她的畫作。

魯紫妍說，高中畢業後，她希望前往美國羅德島設計學院或紐約流行設計學院就讀，研修繪畫創作和珠寶設計。