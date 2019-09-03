規範托嬰中心裝監視器、存檔30天 兒福批治標不治本

2019-09-03 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



規範托嬰中心裝監視器遭批治標不治本。圖／本報資料照 分享 facebook 為減少兒虐事件，立法院今年三月修正《兒少法》要求托嬰中心裝設監視器，衛福部近日進一步預告管理辦法草案，規範監視範圍要涵蓋所有兒童活動區域、檔案至少保存30天等。不過，兒童福利聯盟表示，此舉治標不治本，呼籲修法降低托嬰中心照顧人力比至1：4，根本性地改善托育人員勞動條件，才能提升照顧品質與孩子的安全。

衛福部預告「托嬰中心監視錄影設備及其資訊管理利用辦法」草案，草案規範，托嬰中心視可視需求決定監視錄影設備的規模或數量。不過監視範圍須涵蓋所有兒童活動的戶外或室內區域，包括前後門出入口、對外窗、戶外走道、室內活動區、睡眠區、清潔區、用餐區、行政管理區、盥洗空間入口前等，但廚房與備餐區等兒童不會經過的空間除外。

另外，有鑑於照顧爭議事件未必都能事發後被即時察覺，草案規範資料應至少保存30天以供事後調閱；遇天災、事變或不可抗力因素時可屬例外。小朋友的照顧者應於事後或知道爭議後14天內向托嬰中心提出申請。

草案規範，違者可能依《兒少法》遭處新台幣3萬元以上至30萬元以下罰鍰，可能按次處罰；違規情節嚴重者可能遭勒令停辦一個月以上至一年以下，並被公布托嬰中心名稱；仍舊未改善者，可能遭廢止設立許可。

對此，兒童福利聯盟政策中心主任李宏文表示，在《兒少法》修法前，就有高達九成的托嬰中心有加裝監視器，兒虐事件卻仍頻傳，因此加裝監視器顯然不是正本清源之道，未來有心者仍能將孩子帶到廚房、備餐區、甚至是廁所等死角加以管教。

李宏文表示，托育人員施暴，部分危險因子來自長期高工時、低薪，以及托嬰中心為省成本、為營利而違法超收。曾有家長反映托育人員可能一人照顧7至8名孩子，他們勞動條件差、工作壓力大，連帶影響照顧品質與孩子的安全。因此，呼籲衛福部將托嬰中心照顧人力比降至1：4。