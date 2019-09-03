開學水痘患者增兩成 醫籲多打一劑疫苗增保護力

2019-09-03 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



9月各級學校陸續開學，也是夏秋季轉換的時候，水痘發病率上升。醫生提醒，近期門診水痘患者增加近兩成，家長要留心孩子勿被交叉感染，也建議可在公費疫苗外再自費施打一劑水痘疫苗，將保護力拉到九成五以上。

台大小兒部主任黃立民表示，水痘是一種病毒感染疾病，好發於冬末與春季間，但夏季也有偶發。水痘傳染途徑可分為接觸、飛沫、空氣三種，地點則常發生在學校、家庭、社區等場所，年齡層約3至10歲孩童為主，因傳染力極強，因此孩子進入群居生活形態，如幼兒園或學校後，容易產生群聚感染。

黃立民說，國內自2004年起已將水痘疫苗納入幼兒常規預防接種項目，但幼兒時期接種的水痘疫苗在入幼兒園、小學後，保護力會衰退，若孩子免疫力不足，就可能被傳染。感染水痘初期可能會出現包含輕微發燒、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後發展至臉、四肢，皮膚開始出現紅疹、水泡疹而後結痂，通常約於二至四星期內痊癒。