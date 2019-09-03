減重不吃飯不碰油 營養師：毋湯這樣減

2019-09-03 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



許多人在減重前，都會先設定一些禁吃食物，像是不吃含油脂的食物，三餐以燙青菜為主，身體就比較不會有負擔；或是不吃白飯，降低澱粉的攝取，認為這樣就能減重。衛福部豐原醫院營養師楊舒閔表示，這些都是減重的迷思，其實不吃白飯或油脂類食物，反而對減重一點幫助都沒有。

楊舒閔表示，很多民眾減重常有三大迷思，最常發生的減重迷思，就是設定自己要在1個月內減10公斤或20公斤，其實正確的減重速度建議為每周減0.5公斤到1公斤左右，快速減重復胖機率高，循序漸進減重，才能減少復胖機會。

楊舒閔說，再來就是不吃白飯的減重迷思，認為三餐不吃白飯就能減少澱粉的攝取，但澱粉其實是燃燒脂肪的助燃器，建議白飯可改成全穀飯，因全穀飯含有豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，也能預防慢性疾病。

最後一個減重迷思就是不攝取油脂類及食物，所謂的不吃油脂類應該是減少吃油炸物、肥肉和內臟動物皮，不是所有油脂類的食物都不要吃，適量攝取油脂，才不會造成排便不順。