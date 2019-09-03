太魯閣號無階化9月終於要動工 變更契約後多花1億
太魯閣號無階化工程終於要動工。據了解，台鐵局太魯閣號（TEMU1000型）因改造範圍超出契約規定，遲遲未動工。台鐵局證實7月底契約已完成變更，加上決標後購入太魯閣號亦需改造，共64輛，估增加經費1億，9月動工，明年3月前完工。
今年4月立委李昆澤質疑台鐵是「放羊的孩子」，太魯閣無階化零進度，原有的48輛車遲遲未動工。當初推行無階化是為了讓列車跟月台可以持平，幫助老年跟身障者可以方便上下車。質詢過了快半年，台鐵終於要在本月動工。
「聯合晚報」取得資料顯示，因太魯閣號改造範圍超出契約規定，一直沒動工，已於7月底完成契約變更，設計圖也已在近日拍板。
台鐵局表示，原車活動踏板將更新並提高以齊平車廂地板，減少車廂與月台間隙。另外由於該案決標後購入之16輛太魯閣號亦需改造，此次一併納入變更，變更後經費約增加一億元，預計明年3月前完成魯閣無階化改造。
據了解，延誤主因為太魯閣號運用非常吃緊，加上多項改造案倂行致調度延後，如普悠瑪號擋風玻璃霧化問題等必須優先處理，所以才一直耽誤。
台鐵局統計，截至8月EMU500型無階化完成246輛（71.9％）；EMU600型完成40輛（71.4％）；EMU700型完成160輛（100％）；DR3100型完成30輛（100％）；PP自強號完成302輛（79.2％）；自動門莒光號完成148輛（84.5％）。全案共有1208輛需改造，目前完成926輛。
台灣鐵道暨國土規劃學會表示，太魯閣號配合台鐵列車無階化，是台鐵顧及高齡化社會的改善政策，也能增加自由行旅客便利，提升列車停靠站效率，他們肯定支持台鐵持續編列相關預算。
學會說，然而交通部對於整體公共運輸網路的通用化，卻遲遲未有全盤性改善的政策方案。學會說，縱使台鐵願意積極推動，但是只有台鐵單點式的改善，絕對不足，還給人民有永遠有一步未到的落差感受。
學會表示，交通部一直未提出整體國土運輸政策如何因應高齡化社會的公共運輸政策方針。前瞻提出迄今已滿兩年，交通部應加速在政策上回應民眾期待，告訴民眾未來社會變遷下，如何構建合適高齡化社會的公共運輸網路。
留言