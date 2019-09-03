太魯閣號無階化9月終於要動工 變更契約後多花1億

2019-09-03 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



太魯閣號無階化工程終於要動工。據了解，台鐵局太魯閣號（TEMU1000型）因改造範圍超出契約規定，遲遲未動工。台鐵局證實7月底契約已完成變更，加上決標後購入太魯閣號亦需改造，共64輛，估增加經費1億，9月動工，明年3月前完工。

今年4月立委李昆澤質疑台鐵是「放羊的孩子」，太魯閣無階化零進度，原有的48輛車遲遲未動工。當初推行無階化是為了讓列車跟月台可以持平，幫助老年跟身障者可以方便上下車。質詢過了快半年，台鐵終於要在本月動工。

「聯合晚報」取得資料顯示，因太魯閣號改造範圍超出契約規定，一直沒動工，已於7月底完成契約變更，設計圖也已在近日拍板。

台鐵局表示，原車活動踏板將更新並提高以齊平車廂地板，減少車廂與月台間隙。另外由於該案決標後購入之16輛太魯閣號亦需改造，此次一併納入變更，變更後經費約增加一億元，預計明年3月前完成魯閣無階化改造。

據了解，延誤主因為太魯閣號運用非常吃緊，加上多項改造案倂行致調度延後，如普悠瑪號擋風玻璃霧化問題等必須優先處理，所以才一直耽誤。

台鐵局統計，截至8月EMU500型無階化完成246輛（71.9％）；EMU600型完成40輛（71.4％）；EMU700型完成160輛（100％）；DR3100型完成30輛（100％）；PP自強號完成302輛（79.2％）；自動門莒光號完成148輛（84.5％）。全案共有1208輛需改造，目前完成926輛。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，太魯閣號配合台鐵列車無階化，是台鐵顧及高齡化社會的改善政策，也能增加自由行旅客便利，提升列車停靠站效率，他們肯定支持台鐵持續編列相關預算。

學會說，然而交通部對於整體公共運輸網路的通用化，卻遲遲未有全盤性改善的政策方案。學會說，縱使台鐵願意積極推動，但是只有台鐵單點式的改善，絕對不足，還給人民有永遠有一步未到的落差感受。