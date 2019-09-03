退化性關節炎導致膝蓋不適 可以穿鞋客製化鞋墊試試

2019-09-03 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名65歲男子因過去工作經常連續站立超過3小時，整天下來站立時數超過10小時更是家常便飯，放假時還會參加不少路跑活動，長期下來感到膝蓋內側反覆疼痛，就醫才發現已罹患退化性關節炎。他聽從復健科醫師建議，穿客製化鞋墊治療，分散足底壓力及改變膝蓋內側受力，才大幅減少足底及膝蓋的不適感。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉指出，患者工作時需長期站立工作，也經常反覆蹲下、起立清點貨物，假日還參與跑步活動，因沒有適當的肌力訓練，下肢肌力不足，長期下來導致退化性關節炎。

他說，透過Ｘ光發現，患者膝蓋內側關節空間有狹窄現象，除了建議定期進行復健，建議他穿著客製化鞋墊；果然患者一穿上足墊後，不適感逐漸消除；2個月後，有效延緩退化性關節炎惡化情形，也減少足部及小腿抽筋和痠痛的狀況。

周立偉說，退化性關節炎可分為原發性和次發性，前者多為老化造成，後者多因受傷、代謝性疾病等原因使關節軟骨遭破壞。隨著飲食西化、工作形態及需求所致，退化性關節炎有年輕化的趨勢，像是空姐、櫃姐、作業員、護理師等需要久站久走的族群，因膝蓋內外側受力不平均，造成膝蓋軟骨磨損，內側膝關節空間狹窄，膝內側軟組織受力增加，進而導致內側膝蓋疼痛。

職能治療師施益湋解釋，透過復健科醫師的診斷以及治療師量測足底壓力及矯正足型，以最佳的足弓支撐曲面製作成客製化足墊，不但可輔助足底筋膜與肌肉拉力，提供足跟與足弓吸收足部承重的衝擊力。因為外側楔型設計，還能減緩關節內側受力。