地方申請獎金消極 檢舉氛圍低迷

2019-09-02 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食安吹哨獎金取決於縣市衛生局紅單罰款，但部分被社會關注的食安事件，縣市衛生局卻被詬病罰太輕，使吹哨獎金也跟著縮水，食藥署強調，各縣市若想鼓勵吹哨者，可向中央食安基金申請加碼，但至今僅有個位數案件向中央額外申請，凸顯各縣市對吹哨獎金僅是例行公事。

食安基金目前約有4億多元，食藥署企科組副組長張馨文表示，最主要的用途，為協助食安事件的團訟費用，其餘還有特定食安事件的人體安全性評估、檢舉食安事件後勞工不當被解雇等。

張馨文表示，中央不會主動撥款給吹哨者，但地方政府若有需求想額外給予獎金鼓勵吹哨者，可向中央申請，不過申請的案件數極少。

立委陳學聖批評，食安基金明知縣市政府財政困難，仍不願主動補助地方，最後影響的是吹哨者的意願，中央應整體檢討吹哨獎金制度，若真的重視食安，鼓勵內部檢舉，應由中央帶頭改善，不該讓食安檢舉氛圍這般低迷。

交大科技法律研究所長陳鋕雄表示，我國對吹哨者獎金給予一直不夠大方，他們的角色猶如臥底警察，可補強行政對於食品產業的監控，行政機關應把他們算進執法成本，中央的食安基金應適時代墊，行政院正規畫公益通報法草案，將提升對吹哨者保護等，期待草案盡速通過。

張馨文則表示，食安基金仍須要有規畫地運作，不能一下就花掉。對於地方衛生局核發獎金過慢，未來會檢討核發機制，不排除比照廉政署，依辦案進度先給予一定獎金，定案後再全數核發，但仍須取得共識。