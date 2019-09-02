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「海警邊緣」輕颱玲玲逼近 明午不排除發海警

2019-09-02 22:27聯合報 記者侯俐安╱即時報導

輕颱玲玲逼近。圖／取自氣象局
輕颱玲玲逼近。圖／取自氣象局
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菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今上午增強為今年第13號颱風玲玲。中央氣象局說，玲玲颱風未來將向北北西轉北移動，有朝台灣東部海面接近的趨勢，若依照目前預估路徑，不排除明天中午前後發布海上颱風警報，台灣地區明晚開始受到外圍環流影響，周三、四東半部降雨明顯。

氣象局預報員程川芳表示，輕颱玲玲持續偏北移動，依照目前預估路徑，明天中午前後不排除發布海上颱風警報，部過颱風位於「要發海警與不發海警的邊邊」，仍要持續觀察。

程川芳表示，明晚開始受外圍環流影響，東部、東南部及南部山區有雨，周三、四颱風最靠近台灣時，各地都有降雨機率，東半部、南部地區最明顯，周五才會遠離。

至於在南海的熱帶性低氣壓，不排除接力生成第14號颱風劍魚。氣象局指出，若生成颱風，將往海南島，然後繼續往東南半島，對台灣無直接影響。至於遠洋還有另一個低壓，也有機會生成熱帶性低氣壓，甚至是颱風，不過還要五天左右情況才會明朗。

氣象局說，明天台東、恆春半島留意短暫雨，其他地區多雲時晴，中部以南及各地山區要注意午後雷陣雨。全台高溫約33到36度間，花東受到雲量多影響，高溫約為32到33度間，其他地區比較熱。

颱風氣象局高溫

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