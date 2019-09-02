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普悠瑪又爆維修爭議 台鐵回應黃國昌「五大問」

2019-09-02 22:24聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

立委黃國昌今天批評台鐵隱瞞普悠瑪「半永久式連結器」斷裂。本報資料照片
立委黃國昌今天批評台鐵隱瞞普悠瑪「半永久式連結器」斷裂。本報資料照片
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台鐵普悠瑪去年出軌導致18死，後續仍不斷爆出維修保養不良爭議。立委黃國昌今天在臉書發文，對台鐵提出五大問，包括普悠瑪「半永久式連結器」為何斷裂、此種重大瑕疵當初如何驗收等。台鐵今天晚間發出新聞稿回應，今年5月已全面清查普悠瑪連結器，結果一切正常，另已排定一周內到花蓮、台北機務段及富岡車輛基地現場調查。

黃國昌要求台鐵回答五項問題，包括為何隱瞞普悠瑪號列車「半永久式連結器」斷裂？針對斷裂的原因分析、目前採取的解決方式？普悠瑪過彎有準備要減速嗎？如此重大瑕疵，當初如何驗收、誰負責？是否已向日商提出權利主張？

台鐵回應，已成立「普悠瑪列車特檢專案小組」，今上午召開第一次會議，針對故障原因提出五大重點調查方向，包括閘瓦脫落、半永久式連結器斷損、增速風泵活塞頭劣化，高度調整水平閥漏氣、碟煞片異常脫落。其中閘瓦脫落及半永久式連結器斷損問題，經討論認定有影響行車安全之虞。

初步分析，閘瓦脫落原因為吊耳斷裂及插銷變形，台鐵通令加強執行日檢，如異常應立即更換。而半永久式連結器斷損，5月全面清查台北及花蓮機務段共18組普悠瑪號連結器狀況，全數正常。

至於增速風泵活塞頭劣化、高度調整水平閥（HCLV）及備援水平閥（BULV）漏氣、碟煞盤異常磨損及碟煞片異常脫落現象等三項問題，經初步研判雖無立即安全疑慮，但台鐵日前已要求原廠提出改善計畫。

針對黃國昌五大質疑，包括為何台鐵隱瞞普悠瑪號列車「半永久式連結器」斷裂？台鐵說，106年11月至今，普悠瑪號第9編發現1具連結器斷損，第10編3具連結器斷損及1具龜裂，另5具有拉扯位移現象。其中第10編是因106年10月24日在三民站出軌，更換1具連結器，其餘均按原廠方式巡檢，無異常現象，並首次全面清查其它編組連結器狀況。

108年4月乘務人員反應行駛過程列車有「衝動」現象，台鐵4月24日全面拆檢時，發現該編組有3具連結器斷裂，已立即更換，並於4月29日與原廠VOITH會勘；5月再次全面清查台北及花蓮機務段共18組普悠瑪號連結器狀況，全數正常，並持續檢查至今未再發現異常情形。

至於「半永久式連結器」斷裂原因分析，以及目前採取的解決方式？台鐵說，第9編組連接器斷損情形，106年12月將該編組斷損連結器送回德國原廠分析檢驗，並經原廠提供機務段檢測方式後，今年5月9日起各段就所配屬普悠瑪號編組連結器特檢，並於5月16日完成全部18編組，檢測均正常。日前也要求立約商及德國原廠，補充「定期檢修非破壞檢測之方式」及判定標準，並增訂至檢修手冊。

另外普悠瑪過彎是否準備減速？台鐵說，將視特檢專案小組全面調查分析結果，再行研議評估。黃國昌也質問，如此重大瑕師由誰驗收、該誰負責？台鐵說，製造及上路營運過程，經過135項檢驗，並有第三人獨立公正驗證，取得核發的安全證明，「初步研判並無明顯疏失，惟將針對上述驗證流程，釐清是否有其不足項目。」

是否已向日商提出權利主張？台鐵說，已於106年11月30日通知立約商現場會勘，並要求應就設計缺失部份負責改善，不能以保固期限到期而免責。若因此造成台鐵減損價值、效用及損害部分，仍應由立約商負責，相關金額將自保固保證金中扣抵。如尚有待解決事項，保固保證金將不發還。

普悠瑪號台鐵列車

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