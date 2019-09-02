親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

自助餐夾菜金額標準是什麼？ 網友紛提各種神解析

2019-09-02 21:14聯合新聞網 綜合報導

一名網友在PTT上好奇詢問其他網友「買自助餐算錢到底有沒有一個標準啊」。示意圖／...
一名網友在PTT上好奇詢問其他網友「買自助餐算錢到底有沒有一個標準啊」。示意圖／聯合報系資料照
分享

許多外食族都喜歡吃「自助餐」，因為菜色多樣還可以挑選自己喜歡吃的，因此許多人在決定午晚餐時都會將自助餐納入考量，不過也因為自助餐通常都不會標示每道菜的價格，所以常常發生明明才夾沒幾樣，價格卻高的很不合理的情況。對此就有一名網友在PTT上分享，他一個星期中午都夾相同的菜色，份量也幾乎一樣，卻有驚人的價差，不禁讓他好奇詢問網友「自助餐夾菜金額標準到底是什麼？」

原PO在文中提到，他沒事試了一個星期中午都在自助餐夾相同的菜色，其中包含一顆蛋、兩隻柳葉魚、胡蘿蔔炒蛋、豆芽菜和綠花椰菜，而且份量幾乎一模一樣，但金額最高竟高達80元，最低卻只有50元，讓他氣得直呼「買自助餐到底有沒有一個標準啊」，並吐槽差25元差很多，都可以買一杯飲料消暑了。

PO文一出，立刻引起網友熱議，紛紛指出造成這種差異的關鍵原因「自助餐老闆很會坑生面孔」、「通常都要看老闆娘心情」、「我有觀察過，胖胖的無論男女都比較貴」、「看起來像學生，然後只夾菜偶爾夾肉，老闆娘就會同情你了，認真不騙」、「真的看臉還有職業」、「完全看臉」。

但也有其他網友反駁，認為應該有其他合理的因素「時間點也有差，11點一定比13點貴」、「我們家賣花椰菜，星期一1斤65元，星期日1斤90元」、「最近葉菜價很貴，會漲不意外」、「我上次很餓，夾了滿盤肉菜，阿姨只算我50元，所以真的是看菜價」。

PTT自助餐店菜價

相關新聞

秋節國道輸運優惠看這裡 暫停收費時段別錯過

2019-09-02 19:33

胖到癱瘓、公開刺喉 逾5800人連署終止神豬比賽

2019-09-02 17:48

影／周三起嚴防豪雨！輕颱玲玲生成 明下半天影響台灣

2019-09-02 13:44

9月10日核三廠災害演練 收到核子事故警報勿驚慌

2019-09-02 17:18

有台灣消保會監督？ 消保處：一頁式廣告盜圖勿信

2019-09-02 13:51

中秋財神報導！「嫦娥刮刮樂」超高中獎率50%

2019-09-02 13:55

北市動物園中秋夜間開放 來做柚燈、看表演、賞動物

2019-09-02 13:20

化妝手殘女必看！上妝7大步驟 簡單化出質感、不浮粉又勾人的妝容

2019-09-02 17:03

熱門文章

氣象局宣布第13號颱風玲玲生成 明晚起外圍環流影響台灣

2019-09-02 09:47

有形成三個颱風的可能 彭啟明：一個不排除很接近台灣

2019-09-02 07:37

三颱接力生成？氣象局說這個最值得留意周三就接近

2019-09-02 09:02

兩颱風將接力生成 周三後影響台灣天氣

2019-09-02 05:02

月入90k木工師嘆薪資凍漲30年 網驚：10天抵我1個月

2019-09-02 12:29

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top